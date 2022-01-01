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Холодильный инструмент

Вальцовки для труб

Найдено: 5 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить вальцовки для труб в городе Ярославль по цене от 800 до 6680 рублей. В наличии более 5 наименований. Вальцовки для труб можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Развальцовка Stayer &quot;Master&quot; для труб из цветных металлов, на карточке, 3/16&quot; - 5/8&quot; 2369_z01
800 ₽
Развальцовка Stayer &quot;Master&quot; для труб из цветных металлов, на карточке, 3/16&quot; - 5/8&quot; 2369_z01
Набор слесарный Stayer Master 2370_z01 труборез, развальцовка
2 290 ₽
Набор слесарный Stayer Master 2370_z01 труборез, развальцовка
Набор вальцовок и бортовок Wigam W275L
6 680 ₽
Набор вальцовок и бортовок Wigam W275L
Вальцовка с эксц. Value VFT-808-I
5 460 ₽
Вальцовка с эксц. Value VFT-808-I
Набор инструмента для развальцовки труб MHRTools MHR09065, 10 предметов
1 438 ₽
Набор инструмента для развальцовки труб MHRTools MHR09065, 10 предметов