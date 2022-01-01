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Валик – это один из основных инструментов в малярных работах. Он применяется для нанесения лакокрасочных материалов и строительных жидкостей ровным слоем на различные поверхности: стены, потолки, полы, фасады, мебель, различные конструкции и на многое другое. Для каждого типа краски или поверхности есть свой тип валика. Еще одно из преимуществ этого инструмента – доступная цена и взаимозаменяемость частей конструкции (шубки, валика или бугеля).