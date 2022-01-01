Плоскошлифовальная машина - вибрационный электроинструмент для обработки материалов. Используются с абразивными листами разной зернистости, которые крепятся на подошву. Подойдет для шлифовки дерева при изготовлении мебели, снятия краски со стен. В наличии сетевые модели с разными характеристиками.

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