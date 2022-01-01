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Шлифовальные машины

Плоскошлифовальные машины (вибрационные)

Найдено: 47 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить плоскошлифовальные машины (вибрационные) в городе Ярославль по цене от 0 до 26300 рублей. В наличии более 47 наименований. Плоскошлифовальные машины (вибрационные) можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Прямая шлифмашина Stanley SS24-RU
3 050 ₽
Прямая шлифмашина Stanley SS24-RU
Портативная болгарка для ремонта Patriot AG 125 UES (питание от аккумулятора)
7 490 ₽
Портативная болгарка для ремонта Patriot AG 125 UES (питание от аккумулятора)
Плоскошлифовальная машина Интерскол ПШМ-104/220 (220 Вт)
3 170 ₽
Плоскошлифовальная машина Интерскол ПШМ-104/220 (220 Вт)
Строительная виброшлифмашина Интерскол ПШМ-115/300М
4 482 ₽
Строительная виброшлифмашина Интерскол ПШМ-115/300М
Дельташлифмашина мебельная Makita BO4565
6 820 ₽
Дельташлифмашина мебельная Makita BO4565
Прямая шлифмашина для финишной обработки Crown CT13401
4 139 ₽
Прямая шлифмашина для финишной обработки Crown CT13401
Полировальное оборудование Stanley SP137-RU
7 550 ₽
Полировальное оборудование Stanley SP137-RU
Плоскошлифовальная машина Кратон OS-150-90
2 050 ₽
Плоскошлифовальная машина Кратон OS-150-90
Полировальная система P.I.T. PPO180-C
5 499 ₽
Полировальная система P.I.T. PPO180-C
Виброшлифмашина для дома P.I.T. PSP400-C
3 999 ₽
Виброшлифмашина для дома P.I.T. PSP400-C
Полировальная техника Зубр ЗПМ-240
3 109 ₽
Полировальная техника Зубр ЗПМ-240
Машинка для шлифования и зачистки Makita BO3711
7 399 ₽
Машинка для шлифования и зачистки Makita BO3711
Полировальная машинка Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
6 810 ₽
Полировальная машинка Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
Эксцентриковый инструмент для шлифовки Makita BO 5031
11 749 ₽
Эксцентриковый инструмент для шлифовки Makita BO 5031
Строительная виброшлифмашина Энкор ПМЭ-250/182
1 818 ₽
Строительная виброшлифмашина Энкор ПМЭ-250/182
Ручной шлифовальный инструмент Makita BO 3700
4 006 ₽
Ручной шлифовальный инструмент Makita BO 3700
Виброшлифмашина для работы по дереву Sturm OS 8016
927 ₽
Виброшлифмашина для работы по дереву Sturm OS 8016
Шлифовальный инструмент Makita BO 4900V с дополнительным держателем
20 319 ₽
Шлифовальный инструмент Makita BO 4900V с дополнительным держателем
Шлифовальная машина Makita BO 4557
5 220 ₽
Шлифовальная машина Makita BO 4557
Прямая шлифовальная машина Энкор ПМЭ-220/182
3 580 ₽
Прямая шлифовальная машина Энкор ПМЭ-220/182
Плоскошлифовальная машина Metabo G 500
5 551 ₽
Плоскошлифовальная машина Metabo G 500
Плоскошлифовальная машина DeWalt D 26441
3 760 ₽
Плоскошлифовальная машина DeWalt D 26441
Профессиональная плоскошлифовальная машина Bosch GSS 280 AVE
26 300 ₽
Профессиональная плоскошлифовальная машина Bosch GSS 280 AVE
Вибрационная шлифовальная машина Bosch GSS 280 AE
9 019 ₽
Вибрационная шлифовальная машина Bosch GSS 280 AE
Вибрационная шлифовальная машина Bosch GSS 140 A
8 769 ₽
Вибрационная шлифовальная машина Bosch GSS 140 A
Вибрационная шлифовальная машина Hitachi SV 12 SD
5 092 ₽
Вибрационная шлифовальная машина Hitachi SV 12 SD
Промышленная виброшлифмашина Hitachi SV12V
6 856 ₽
Промышленная виброшлифмашина Hitachi SV12V
Виброшлифмашина для пола Stanley STSS025-RU
2 566 ₽
Виброшлифмашина для пола Stanley STSS025-RU
Виброшлифмашина для ремонта Skil 7338 160 Вт
2 055 ₽
Виброшлифмашина для ремонта Skil 7338 160 Вт
Виброшлифмашина Интерскол ПШВ 115/300 ЭМ
4 131 ₽
Виброшлифмашина Интерскол ПШВ 115/300 ЭМ
Виброшлифмашина Skil 7366 240 Вт F.015.736.6LA
2 818 ₽
Виброшлифмашина Skil 7366 240 Вт F.015.736.6LA
Виброшлифмашина Fubag JS17595
3 800 ₽
Виброшлифмашина Fubag JS17595
Строительная виброшлифмашина Bosch PSS 200 AC (200 Вт)
5 199 ₽
Строительная виброшлифмашина Bosch PSS 200 AC (200 Вт)
Строительная виброшлифмашина Bosch PSM 200 AES
9 515 ₽
Строительная виброшлифмашина Bosch PSM 200 AES
Шлифовальный инструмент Bosch PSM Primo
5 340 ₽
Шлифовальный инструмент Bosch PSM Primo
Шлифовальная машина Вихрь ВШМ-90
2 390 ₽
Шлифовальная машина Вихрь ВШМ-90
Строительная виброшлифмашина Denzel VS-90-187 (240 Вт)
2 740 ₽
Строительная виброшлифмашина Denzel VS-90-187 (240 Вт)
Шлифовальный инструмент Denzel VDS-2
2 302 ₽
Шлифовальный инструмент Denzel VDS-2
Шлифовальный инструмент Ставр МПШ-350
2 499 ₽
Шлифовальный инструмент Ставр МПШ-350
Шлифовальный инструмент Kolner KFS 187x90M
1 377 ₽
Шлифовальный инструмент Kolner KFS 187x90M
Шлифовальная машина Кратон OS-300-115
4 925 ₽
Шлифовальная машина Кратон OS-300-115
Плоскошлифовальная машина Кратон OS-250-104
3 835 ₽
Плоскошлифовальная машина Кратон OS-250-104
Прямая шлифовальная машина Deko DKS250
0 ₽
Прямая шлифовальная машина Deko DKS250
Шлифовальная машина Deko DKS300 (прямой тип)
0 ₽
Шлифовальная машина Deko DKS300 (прямой тип)
Шлифовальный инструмент Ставр МПШ-300
2 399 ₽
Шлифовальный инструмент Ставр МПШ-300