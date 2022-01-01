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Домкраты

Винтовые домкраты

Найдено: 2 товара
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  • Ромбический домкрат БелАК БАК.00059, 2 т
    1 079 ₽
    1 570 ₽
    Ромбический домкрат БелАК БАК.00059, 2 т
    металл, 2.2 кг
    Высота подхвата, мм: 100
    С педалью: Нет
    Материал корпуса: металл
    Вес, кг: 2.2
    • -491 ₽
    • Персональная скидка
  • Ромбовый домкрат Sparta 50383 (1,5 т, 85-380 мм)
    1 540 ₽
    5.0
    Ромбовый домкрат Sparta 50383 (1,5 т, 85-380 мм)
    металл, 2.56 кг
    Высота подхвата, мм: 105
    С педалью: Нет
    Материал корпуса: металл
    Вес, кг: 2.56
    • Персональная скидка
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить винтовые домкраты в городе Ярославль по цене от 1079 до 1540 рублей. В наличии более 2 наименований. Винтовые домкраты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.