Воск для автомобиля – универсальное средство для защиты лакокрасочного покрытия от воды, грязи и пыли. В наличии в твердой и жидкой форме. В Интернет-магазине “Бигам” вы также можете приобрести: автомобильные очистители стекол, пасты для полировки поверхности, автохимию для бесконтактной очистки.

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