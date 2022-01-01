Воздуховоды пластиковые прямоугольные
Найдено: 4 товара
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 1 010 ₽Тип оборудования: воздуховодМатериал: ПВХСпособ установки: универсальныйГабариты, мм: 204х60х2000
- 520 ₽Тип оборудования: воздуховодМатериал: ПВХСпособ установки: универсальныйГабариты, мм: 120х60х2000
- 270 ₽Тип оборудования: воздуховодМатериал: ПВХСпособ установки: универсальныйГабариты, мм: 120х60х1000
- 470 ₽Тип оборудования: воздуховодМатериал: ПВХСпособ установки: универсальныйГабариты, мм: 204х60х1000
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить воздуховоды пластиковые прямоугольные в городе Ярославль по цене от 270 до 1010 рублей. В наличии более 4 наименований. Воздуховоды пластиковые прямоугольные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.