Высоторезы
Найдено: 10 товаров
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- 26 890 ₽3000 об/мин, 48 В, Li-ionМах скорость цепи: 3000 об/минДлина шины (дюйм): 10Ширина паза, мм: 1.3Шаг цепи: 3/8 (0.375)Количество звеньев: 40
- Персональная скидка
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- 65 990 ₽0.53 л, 7000 об/минОбъем двигателя, куб.см: 28.4Мощность, кВт: 0.95Максимальный диаметр реза, мм: 20
- 79 290 ₽1.4 л.с., 0.71 л, 2800 об/минОбъем двигателя, куб.см: 31.4Мощность, кВт: 1.05Максимальный диаметр реза, мм: 300
- 65 990 ₽1.1 л.с., 0.34 л, 10000 об/минОбъем двигателя, куб.см: 27.2Мощность, кВт: 0.8Максимальный диаметр реза, мм: 250
- Нет в наличии
- Нет в наличии1.2 л.с., 0.6 л, 3300 об/минОбъем двигателя, куб.см: 23Мощность, кВт: 0.85
- Нет в наличии0.6 л, 3000 об/минОбъем двигателя, куб.см: 26Мощность, кВт: 0.75
- Нет в наличии1.8 л.с., 0.53 л, 2800 об/минОбъем двигателя, куб.см: 31.4Мощность, кВт: 1.5
- Нет в наличии0.9 л.с., 0.44 лОбъем двигателя, куб.см: 21.2Мощность, кВт: 0.66Максимальный диаметр реза, мм: 203
- Нет в наличии
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить высоторезы в городе Ярославль по цене от 1 до 79290 рублей. В наличии более 10 наименований. Высоторезы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.