В этом разделе находятся полипропиленовые заглушки - фитинги, устанавливаемые на концевое отверстие труб. Они используются для систем отопления и водоснабжения. Отличаются простотой монтажа, надежностью. В “Бигам” можно приобрести и другие типы трубных соединений: шаровые краны, тройники, муфты.

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