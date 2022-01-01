Здесь представлены зарядные устройства для автомобильного аккумулятора. Бигам представляет широкий выбор моделей недорогих портативных устройств для подзарядки батарей автомобиля. Благодаря универсальному дисплею, зарядник, подключаясь к АКБ, может также измерить напряжение аккумулятора машины.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить зарядные устройства в городе Ярославль по цене от 1350 до 69360 рублей. В наличии более 52 наименований. Зарядные устройства можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.