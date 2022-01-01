Затвор предохранительный
Найдено: 16 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 780 ₽M16x1.5LH, 0.14 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 0.3
- 715 ₽M16x1.5LHТип газа: пропанСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LH
- Нет в наличииM16x1.5, 0.14 кгТип газа: кислородСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5Выходное соединение: M16x1.5Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличииM16x1.5LH, 0.2 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 0.3
- Нет в наличииM16x1.5LH, 0.2 кгТип газа: кислородСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 0.3
- Нет в наличииM16x1.5, 0.18 кгТип газа: кислородСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5Max рабочее давление, МПа: 1.25Вес, кг: 0.18
- Нет в наличииM16x1.5LH, 0.18 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 0.3
- Нет в наличииM16x1.5LH, 0.18 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: 6.3/9Max рабочее давление, МПа: 0.3
- Нет в наличии6.3/9, 0.18 кгТип газа: кислородСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: 6.3/9Выходное соединение: M16x1.5Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличииM16x1.5, 0.18 кгТип газа: кислородСпособ установки: на резак/горелкуВходное соединение: M16x1.5Выходное соединение: M16x1.5Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличии6.3/9, 0.18 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на редукторВходное соединение: 6.3/9Выходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 0.3
- Нет в наличииM16x1.5, 0.18 кгТип газа: кислородСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5Выходное соединение: M16x1.5Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличииM16x1.5LH, 0.18 кгТип газа: пропан, ацетиленСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5LHВыходное соединение: M16x1.5LHMax рабочее давление, МПа: 0.3
- Нет в наличии6.3/9, 0.18 кгТип газа: кислородСпособ установки: на редукторВходное соединение: 6.3/9Выходное соединение: 6.3/9Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличииM16x1.5, 0.18 кгТип газа: кислородСпособ установки: на редукторВходное соединение: M16x1.5Выходное соединение: 6.3/9Max рабочее давление, МПа: 1.25
- Нет в наличииТип газа: пропанСпособ установки: на редуктор
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить затвор предохранительный в городе Ярославль по цене от 398 до 780 рублей. В наличии более 16 наименований. Затвор предохранительный можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.