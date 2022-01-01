Как заказать?
Срок действия заявки - 4 календарных дня.
- В каталоге выбираем заинтересовавший вас товар
- Добавляем товар в корзину заказов
- Далее вам будет предложено «вернуться к выбору» товаров или же «оформить заказ»
- Выбираем нужное вам предложение (Если вы продолжите делать покупки, то выбранный ранее товар помещается в корзину).
- После того, как вы определились с заказом, заполняем регистрационную форму (Обязательно заполняем поля отмеченные знаком «*»)
- Регистрацию можно провести как до начала оформления заказа, так и во время оформления
- Выбираем способ доставки
- Выбираем форму оплаты
- Нажимаем кнопку «Оформить заказ»
В дальнейшем, на вашу электронную почту придет подтверждение с номером заказа.
Как заказ будет готов, с вами свяжется наш менеджер и сообщит когда и где можно будет получить ваш заказ.
Способы оплаты
В нашем интернет-магазине действуют следующие способы оплаты:
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Наличный расчет
Оплатить товар наличными вы можете и при курьерской доставке, и если решили забрать товар из ближайшей точки выдачи самостоятельно. Вместе с заказом вы получаете кассовый чек и гарантийный талон.
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Банковской картой
Оплата банковской картой при получении заказа
Вы можете оплатить заказ банковской картой платежной системы Visa , MasterCard, Maestro при самостоятельном вывозе заказа из точки выдачи. Вместе с заказом вы получаете кассовый чек и гарантийный талон.
Оплата банковской картой на сайте (Сбербанк Эквайринг)
Услуга бесплатная, никаких дополнительных процентов вы не платите.
Вы можете оплатить свой заказ банковской картой Visa, MasterCard, Maestro через процессинговый центр, осуществляющий интернет эквайринг. После подтверждения заказа вы будете перенаправлены на защищенную платежную страницу, где вам необходимо ввести данные вашей банковской карты. После успешной оплаты вы получите электронный чек. Информация, указанная в чеке, содержит все данные о проведенной платежной транзакции.
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Яндекс.Деньги
Яндекс.Деньги — это легкий и безопасный способ оплачивать товары и услуги в интернете. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы сразу после подтверждения оформленного заказа.