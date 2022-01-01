Оплатить товар наличными вы можете и при курьерской доставке, и если решили забрать товар из ближайшей точки выдачи самостоятельно. Вместе с заказом вы получаете кассовый чек и гарантийный талон.

Банковской картой

Оплата банковской картой при получении заказа

Вы можете оплатить заказ банковской картой платежной системы Visa , MasterCard, Maestro при самостоятельном вывозе заказа из точки выдачи. Вместе с заказом вы получаете кассовый чек и гарантийный талон.

Оплата банковской картой на сайте (Сбербанк Эквайринг)

Услуга бесплатная, никаких дополнительных процентов вы не платите.

Вы можете оплатить свой заказ банковской картой Visa, MasterCard, Maestro через процессинговый центр, осуществляющий интернет эквайринг. После подтверждения заказа вы будете перенаправлены на защищенную платежную страницу, где вам необходимо ввести данные вашей банковской карты. После успешной оплаты вы получите электронный чек. Информация, указанная в чеке, содержит все данные о проведенной платежной транзакции.

Интернет-Эквайринг осуществляет СБЕРБАНК России