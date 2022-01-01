Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на странице оформления заказа необходимо нажать кнопку «Оплата > Банковская карта».

Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:

VISA International

MasterCard World Wide

ОПЛАТА ЗАКАЗА

По кнопке «Перейти на сайт платежной системы СБЕРБАНК» Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО «Сбербанк России», где Вы сможете указать реквизиты Вашей банковской карты*. Соединение с платежным шлюзом и передача параметров Вашей пластиковой карты осуществляется в защищенном режиме с использованием 128-битного протокола шифрования SSL.

Если Банк-Эмитент вашей пластиковой карты поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By VISA или MasterCard SecureCode, будьте готовы указать специальный пароль, необходимый для успешной оплаты. Способы и возможность получения пароля для совершения интернет-платежа Вы можете уточнить в банке, выпустившем Вашу карту.

При выборе формы оплаты с помощью банковской карты проведение платежа по заказу производится непосредственно после подтверждения его менеджером. После подтверждения заказа менеджером, Вы должны будете зайти в личный кабинет вашего заказа (по 20-значному уникальному номеру заказа, полученному при оформлении) и нажать на кнопку «Оплата банковской картой», при этом система переведёт Вас на страницу авторизационного сервера Сбербанка, где Вам будет предложено ввести данные пластиковой карты, инициировать ее авторизацию, после чего вы сможете вернуться в наш магазин кликом по кнопке "Вернуться в магазин". После возвращения в наш магазин, система уведомит Вас о результатах авторизации.

До получения успешного подтверждения платежа Ваш заказ будет находиться в режиме ожидания, после пяти дней ожидания получения оплаты заказ будет автоматически аннулирован. После успешного подтверждения платежа Ваш заказ будет переведен в режим доставки по указанному адресу. В случае отказа в авторизации карты Вы сможете повторить процедуру оплаты.

На оформление платежа Сбербанком выделяется 20 минут, поэтому, пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту заранее. Если Вам не хватит выделенного на оплату времени или в случае отказа в авторизации карты Вы сможете повторить процедуру оплаты.

*Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ОАО "Сбербанк России". Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных системVisa Int. и MasterCard Europe Sprl.

ДОСТАВКА

Доставка производится на 3-7-й день с момента зачисления денег на наш счет. Товар доставляется в рабочие дни с 10-00 до 18-00. При получении товара у представителя юридического лица должна быть доверенность с печатью от компании-плательщика или сама печать.

Частные покупатели для получения товара должны предъявить квитанцию с отметкой Сбербанка об оплате или паспорт владельца карты, если оплата произведена по банковской карте.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийное обслуживание оборудования в течение всего гарантийного срока осуществляется авторизованными сервисными центрами соответствующих фирм-изготовителей. Адреса сервисных центров Вы можете найти на соответствующей странице нашего сайта. Обязательным условием выполнения гарантийного ремонта является наличие гарантийного талона , в котором должны бать заполнены графы с наименованием товара, гарантийным сроком, датой продажи и серийным номером устройства.

Оплата банковскими картами осуществляется после проверки заказа менеджером интернет-магазина.

Оплата по банковским картам VISA

К оплате принимаются все виды платежных карточек VISA, за исключением Visa Electron. В большинстве случаев карта Visa Electron не применима для оплаты через интернет, за исключением карт, выпущенных отдельными банками. О возможность оплаты картой Visa Electron вам нужно выяснять у банка-эмитента вашей карты.

Оплата по кредитным картам MasterCard

На сайте к оплате принимаются все виды MasterCard, за исключением Maestro.

Что нужно знать:

номер вашей кредитной карты;

cрок окончания действия вашей кредитной карты, месяц/год;

CVV код для карт Visa / CVC код для Master Card:

3 последние цифры на полосе для подписи на обороте карты.

Если на вашей карте код CVC / CVV отсутствует, то, возможно, карта не пригодна для CNP транзакций (т.е. таких транзакций, при которых сама карта не присутствует, а используются её реквизиты), и вам следует обратиться в банк для получения подробной информации.

ОПЛАТА ЗАКАЗОВ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК

Оплата заказов через СБЕРБАНК осуществляется после проверки заказа менеджером интернет-магазина.

Чтобы оплатить заказ, необходимо распечатать квитанцию об оплате с сайта магазина.

Предупреждаем Вас, что СБЕРБАНК взимает комиссию за услугу оплаты.

Отмена заказа

При удалении товаров из оплаченного заказа или при аннулировании заказа целиком Вы можете заказать другой товар на такую же сумму, либо полностью вернуть всю сумму на карту с помощью Вашего менеджера.

Доставка и выдача заказа, оплаченного пластиковой картой

Доставка или выдача при самовывозе товара, оплаченного пластиковой картой, осуществляется со дня зачисления денег на наш счет.

Частные покупатели для получения товара должны предъявить паспорт владельца пластиковой карты, по которой производилась оплата заказа.

Представитель юридического лица должен иметь доверенность с печатью от компании-плательщика или саму печать.