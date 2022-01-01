Основные понятия

Продавец – Интернет-магазин «Бигам» (ООО «БИГАМ-Инвест»), осуществляющий продажу товаров в Интернете на сайте www.bigam.ru.

Покупатель – физическое или юридическое лицо, прошедшее процедуру регистрации в интернет-магазине «Бигам» на сайте www.bigam.ru.

Заказ товаров – процедура приобретения товаров в интернет-гипермаркете «Бигам» на сайте www.bigam.ru.

Товар – совокупность всех товаров, реализуемых в Интернет-гипермаркете «Бигам», на сайте www.bigam.ru в конкретный момент времени.

Рекламная акция – это мероприятие, организованное ООО «БИГАМ-Инвест» (Интернет-магазин «Бигам»), направленное на продвижение бренда «Бигам». В рамках рекламной акции ООО «БИГАМ-Инвест» может распространять, в том числе, промокоды. Правила, ограничения, условия их использования и круг лиц, которым осуществляется их трансляция/передача/отправка, устанавливается самостоятельно ООО «БИГАМ-Инвест».

Промокод – это специально созданный уникальный буквенный или цифровой код, который дает его обладателю право приобрести товары/услуги на сайте www.bigam.ru на особых условиях. Условия использования, ограничения и срок действия промокода устанавливаются отдельно для каждой рекламной акции/вида промокода. Промокод www.bigam.ru может быть выполнен на бумажном или пластиковом носителе (билет, ваучер, сертификат, пластиковая карта и т.д.). или предоставлен в электронном виде, путем передачи его по электронной связи.

Как воспользоваться промокодом?

Чтобы воспользоваться промокодом, необходимо:

Сформировать корзину, положив в нее товары на сайте www.bigam.ru. Из «Корзины» перейти на страницу При оформлении Заказа на сайте www.bigam.ru ввести код в поле «промокод» и нажать кнопку «Применить». Когда промокод активизируется общая стоимость товаров находящихся в заказе будет пересчитана. Итоговая стоимость Заказа, включая стоимость доставки Заказа Покупателю, отражается на странице «Подтверждение заказа». В блоке «Информация» на данной странице указаны данные: Общая сумма Заказа, сумма Заказа с учетом промокода, Итоговая сумма к оплате. Перейдя на страницу выбора способа оплаты, нажав кнопку «Выбрать способ оплаты», Покупатель подтверждает свое согласие с итоговой суммой Заказа к оплате.



Виды промокодов

Промокод в виде процентной скидки на Товар. Промокод дает Покупателю скидку в % от стоимости товаров в Заказе. Промокод применяется ко всем товарам в корзине, кроме Товаров, участвующих в распродажах/акция. Промокод в виде процентной скидки не дает скидку на оплату услуги доставки Заказа. Промокод в виде фиксированной скидки на Товар. Промокод дает Покупателю скидку в размере фиксированной суммы на общую стоимость Заказа. Итоговая стоимость Заказа уменьшается на номинал промокода. Скидка по промокоду не рассчитывается на товары, участвующие в распродажах и акциях. Промокод в виде фиксированной скидки не дает скидку на оплату услуги доставки Заказа. Промокод в виде 100% скидки на оплату услуги доставки. Промокод дает Покупателю 100% скидку на стоимость услуги доставки Заказа. Итоговая стоимость Заказа уменьшается соответственно на сумму стоимости услуги доставки. Промокод на подарок. Промокод дает Покупателю возможность получить подарок, в таком виде и количестве, в котором заявлено в условиях соответствующей акции или в рекламном сообщении об акции. При применении промокода система уведомляет Покупателя об успешно завершенном процессе прикрепления подарка к Заказу соответствующим сообщением. Если сообщения не последовало, значит процесс применения промокода и прикрепления подарка к Заказу не завершен. Промокод не влияет на стоимость Товаров в корзине и стоимость услуги доставки Заказа. При успешном применении данного промокода Продавец доставляет подарок Покупателю вместе с Заказом. В случае если на момент комплектации Заказа Покупателя, подарка, указанного в Заказе, в том виде и комплектации, по тем или иным причинам не оказалось в наличии на складе Продавца, доставка подарка Покупателю будет осуществлена после предварительного уведомления Покупателя об этом.

Особые условия

При отмене Покупателем Заказа лично на сайте www.bigam.ru или при обращении в службу поддержки клиентов с соответствующим запросом промокод, уже примененный к данному Заказу, не восстанавливается. Сумма скидки не возвращается клиенту в денежном эквиваленте. Утраченный промокод восстановлению не подлежит. Продавец вправе в одностороннем порядке изменить условия акций и правила использования промокодов. Вся информация об этих изменениях будет опубликована на сайте www.bigam.ru. Отдельным соглашением могут быть предусмотрены иные условия применения промокодов.

Применение промокодов