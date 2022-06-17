Грунтозацеп Huter (для GMC-5.5, GMC-6.5; 2 шт.)
Арт. О00000013614
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
- Грунтозацеп для мотоблоков и культиваторов HUTER GMC-5.5, GMC-6.5. Применяются при работе мотокультиватора с дополнительным оборудованием (плуг, картофелекопалка, окучник). С помощью грунтозацепа можно надежно и устойчиво передвигать культиватор даже по взрыхленному грунту.
Преимущества
- Надежность
- Устойчивость