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Грунтозацеп Huter (для GMC-5.5, GMC-6.5; 2 шт.)
4.5
2
Найти аналог
Грунтозацепы
    Грунтозацеп Huter (для GMC-5.5, GMC-6.5; 2 шт.)
    Арт. О00000013614
    4.5
    2
    Грунтозацеп Huter (для GMC-5.5, GMC-6.5; 2 шт.)

      Грунтозацеп Huter (для GMC-5.5, GMC-6.5; 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013614
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Грунтозацеп для мотоблоков и культиваторов HUTER GMC-5.5, GMC-6.5. Применяются при работе мотокультиватора с дополнительным оборудованием (плуг, картофелекопалка, окучник). С помощью грунтозацепа можно надежно и устойчиво передвигать культиватор даже по взрыхленному грунту.

        Преимущества

        • Надежность
        • Устойчивость