Грунтозацеп Huter (для GMC-5.5, GMC-6.5; 2 шт.)

Преимущества

Надежность

Устойчивость

Грунтозацеп для мотоблоков и культиваторов HUTER GMC-5.5, GMC-6.5. Применяются при работе мотокультиватора с дополнительным оборудованием (плуг, картофелекопалка, окучник). С помощью грунтозацепа можно надежно и устойчиво передвигать культиватор даже по взрыхленному грунту.