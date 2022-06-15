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Водяная помпа Huter (для GMC-9.0)
4.5
2
Найти аналог
Помпы для культиваторов и мотоблоков
    Водяная помпа Huter (для GMC-9.0)
    Арт. О00000013640
    4.5
    2
    Водяная помпа Huter (для GMC-9.0)
    Водяная помпа Huter (для GMC-9.0)
      Водяная помпа Huter (для GMC-9.0)
      Водяная помпа Huter (для GMC-9.0)

      Водяная помпа Huter (для GMC-9.0)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013640
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		помпа
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Помпа водяная Huter 71/3/9 - дополнительный аксессуар для мотоблока Huter GMС-9.0. Широко используется в различных сферах: строительство, комунально-бытовые хозяйства, сельское хозяйство, пожаротушение, а также в некоторых отраслях промышленности. Водяная помпа необходима в том случае, если предполагается откачка больших объемов жидкости или для создания большого напора воды.

        Преимущества

        • Функциональность
        • Надежность