Водяная помпа Huter (для GMC-9.0)
Арт. О00000013640
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип навесного оборудования
|помпа
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Количество предметов, шт
|1
- Помпа водяная Huter 71/3/9 - дополнительный аксессуар для мотоблока Huter GMС-9.0. Широко используется в различных сферах: строительство, комунально-бытовые хозяйства, сельское хозяйство, пожаротушение, а также в некоторых отраслях промышленности. Водяная помпа необходима в том случае, если предполагается откачка больших объемов жидкости или для создания большого напора воды.
Преимущества
- Функциональность
- Надежность