Водяная помпа Huter (для GMC-9.0)

Преимущества

Функциональность

Надежность

Помпа водяная Huter 71/3/9 - дополнительный аксессуар для мотоблока Huter GMС-9.0. Широко используется в различных сферах: строительство, комунально-бытовые хозяйства, сельское хозяйство, пожаротушение, а также в некоторых отраслях промышленности. Водяная помпа необходима в том случае, если предполагается откачка больших объемов жидкости или для создания большого напора воды.