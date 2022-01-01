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Жидкость стеклоомывающая Ярпена ЗИМА 4л (-20С) 002480
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Омыватели стекол
    Жидкость стеклоомывающая Ярпена ЗИМА 4л (-20С) 002480
    Арт. X131506291
    Жидкость стеклоомывающая Ярпена ЗИМА 4л (-20С) 002480

      Жидкость стеклоомывающая Ярпена ЗИМА 4л (-20С) 002480

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506291

      Характеристики

      Производитель
      		Ярпена
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стеклоомыватель зимний
      Объем, л
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стеклоомывающая жидкость - это средство, которое надежно защищает лобовое стекло от образования наледи. Не начинает кристаллизироваться до -20 градусов Цельсия. Не содержит метилового спирта. Плотность при Плотность при 20 градусах, см3 - 0,943. Чистящая способность не менее 85%. Массовая доля изопропанола не более 40%.