Жидкость стеклоомывающая Ярпена ЗИМА 4л (-20С) 002480

Стеклоомывающая жидкость - это средство, которое надежно защищает лобовое стекло от образования наледи. Не начинает кристаллизироваться до -20 градусов Цельсия. Не содержит метилового спирта. Плотность при Плотность при 20 градусах, см3 - 0,943. Чистящая способность не менее 85%. Массовая доля изопропанола не более 40%.