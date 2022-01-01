Жидкость стеклоомывающая Ярпена ЗИМА 4л (-20С) 002480
Арт. X131506291
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|стеклоомыватель зимний
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Объем, л
|4
- Стеклоомывающая жидкость - это средство, которое надежно защищает лобовое стекло от образования наледи. Не начинает кристаллизироваться до -20 градусов Цельсия. Не содержит метилового спирта. Плотность при Плотность при 20 градусах, см3 - 0,943. Чистящая способность не менее 85%. Массовая доля изопропанола не более 40%.