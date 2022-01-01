Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Жидкость стеклоомывающая Bublle Gum 002481, -20С, 4 л
Найти аналог
Омыватели стекол
    Жидкость стеклоомывающая Bublle Gum 002481, -20С, 4 л
    Арт. X131506292
    Жидкость стеклоомывающая Bublle Gum 002481, -20С, 4 л

      Жидкость стеклоомывающая Bublle Gum 002481, -20С, 4 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506292

      Характеристики

      Производитель
      		Bublle Gum
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стеклоомыватель зимний
      Объем, л
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стеклоочиститель с ароматом жевательной резинки готов к применению при температуре воздуха до -20°С. Входящие в состав жидкости современные синтетические поверхностно-активные вещества (ПАВ) эффективно очищают стекла от жиров, грязи и других органических соединений, а также обеспечивают экологическую безопасность продукта. Также, не содержит в своем составе метиловый и этиловый спирты. Зимняя стеклоомывающая жидкость предназначена для использования в системе омывания стекол в зимний период. Защищает стекло и контур стекла от замерзания при отрицательных температурах.