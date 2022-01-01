Жидкость стеклоомывающая Bublle Gum 002481, -20С, 4 л

Стеклоочиститель с ароматом жевательной резинки готов к применению при температуре воздуха до -20°С. Входящие в состав жидкости современные синтетические поверхностно-активные вещества (ПАВ) эффективно очищают стекла от жиров, грязи и других органических соединений, а также обеспечивают экологическую безопасность продукта. Также, не содержит в своем составе метиловый и этиловый спирты. Зимняя стеклоомывающая жидкость предназначена для использования в системе омывания стекол в зимний период. Защищает стекло и контур стекла от замерзания при отрицательных температурах.