Жидкость стеклоомывающая Bublle Gum 002506, 4л летняя
Арт. Ю00000021282
Характеристики
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Производитель
|Bublle Gum
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|стеклоомыватель летний
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Объем, л
|4
- Стеклоочиститель летний Bubble Gum 4 л - специальная жидкость для очистки ветровых стекол и фар автомобиля. Предназначена для использования в системах омывания стекол автотранспорта, готов к применению при температуре воздуха не ниже 0˚С, усиленная формула для удаления биологических и дорожных загрязнений.