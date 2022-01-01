Жидкость стеклоомывающая Bublle Gum 002506, 4л летняя

Стеклоочиститель летний Bubble Gum 4 л - специальная жидкость для очистки ветровых стекол и фар автомобиля. Предназначена для использования в системах омывания стекол автотранспорта, готов к применению при температуре воздуха не ниже 0˚С, усиленная формула для удаления биологических и дорожных загрязнений.