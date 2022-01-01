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Жидкость стеклоомывающая Bublle Gum 002506, 4л летняя
Найти аналог
Омыватели стекол
    Жидкость стеклоомывающая Bublle Gum 002506, 4л летняя
    Арт. Ю00000021282
    Жидкость стеклоомывающая Bublle Gum 002506, 4л летняя

      Жидкость стеклоомывающая Bublle Gum 002506, 4л летняя

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000021282

      Характеристики

      Производитель
      		Bublle Gum
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стеклоомыватель летний
      Объем, л
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стеклоочиститель летний Bubble Gum 4 л - специальная жидкость для очистки ветровых стекол и фар автомобиля. Предназначена для использования в системах омывания стекол автотранспорта, готов к применению при температуре воздуха не ниже 0˚С, усиленная формула для удаления биологических и дорожных загрязнений.