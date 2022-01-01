Аккумулятор Практика 031-679 для Hitachi, 12В, 1,5Ач NiCd
Арт. X169751970
Характеристики
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Производитель
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Для садовой техники
|Нет
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Совместимость
|Hitachi
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Время работы без подзарядки, мин
|60
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор Практика 031-679 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов HITACHI, аналог EB1214S, BCC1215, EB 1214L. Подходит для инструментов DS12DVF, DS12DVF2, DS12DVF3, DS12DVFA, DS12DVC, DV12DV, WF4DY, DS12DM, DS12DVB2, DN12DY, WR12DMR, WR12DAF2, WH12DMR, WH12DAF2, WR12DM2, WH12DM2, CL10D2, UB12DL, UB12D. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.
Преимущества
- Совместим с зарядными устройствами UC14FA; UC14YFA; UC18YG; UC18YGL2; UC18YRL; UCYFL; UCYKL; UCYMRL; UC24YFA
- Напряжение 12В
- Емкость 1,5Ач
- Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин