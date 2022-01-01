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Аккумулятор Практика 031-679 для Hitachi, 12В, 1,5Ач NiCd
1 749 ₽
2 130 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика 031-679 для Hitachi, 12В, 1,5Ач NiCd
    Арт. X169751970
    Аккумулятор Практика 031-679 для Hitachi, 12В, 1,5Ач NiCd
    Аккумулятор Практика 031-679 для Hitachi, 12В, 1,5Ач NiCd
    Аккумулятор Практика 031-679 для Hitachi, 12В, 1,5Ач NiCd
    Аккумулятор Практика 031-679 для Hitachi, 12В, 1,5Ач NiCd
      Аккумулятор Практика 031-679 для Hitachi, 12В, 1,5Ач NiCd
      Аккумулятор Практика 031-679 для Hitachi, 12В, 1,5Ач NiCd
      Аккумулятор Практика 031-679 для Hitachi, 12В, 1,5Ач NiCd
      Аккумулятор Практика 031-679 для Hitachi, 12В, 1,5Ач NiCd

      Аккумулятор Практика 031-679 для Hitachi, 12В, 1,5Ач NiCd

      • -381 ₽
      1 749 ₽
      2 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 614 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169751970

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Для садовой техники
      		Нет
      Совместимость
      		Hitachi
      Время работы без подзарядки, мин
      		60
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      • -381 ₽
      1 749 ₽
      2 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 614 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Практика 031-679 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов HITACHI, аналог EB1214S, BCC1215, EB 1214L. Подходит для инструментов DS12DVF, DS12DVF2, DS12DVF3, DS12DVFA, DS12DVC, DV12DV, WF4DY, DS12DM, DS12DVB2, DN12DY, WR12DMR, WR12DAF2, WH12DMR, WH12DAF2, WR12DM2, WH12DM2, CL10D2, UB12DL, UB12D. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.

        Преимущества

        • Совместим с зарядными устройствами UC14FA; UC14YFA; UC18YG; UC18YGL2; UC18YRL; UCYFL; UCYKL; UCYMRL; UC24YFA
        • Напряжение 12В
        • Емкость 1,5Ач
        • Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин