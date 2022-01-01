Аккумулятор Практика 031-679 для Hitachi, 12В, 1,5Ач NiCd

Преимущества

Совместим с зарядными устройствами UC14FA; UC14YFA; UC18YG; UC18YGL2; UC18YRL; UCYFL; UCYKL; UCYMRL; UC24YFA

Напряжение 12В

Емкость 1,5Ач

Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин

Аккумулятор Практика 031-679 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов HITACHI, аналог EB1214S, BCC1215, EB 1214L. Подходит для инструментов DS12DVF, DS12DVF2, DS12DVF3, DS12DVFA, DS12DVC, DV12DV, WF4DY, DS12DM, DS12DVB2, DN12DY, WR12DMR, WR12DAF2, WH12DMR, WH12DAF2, WR12DM2, WH12DM2, CL10D2, UB12DL, UB12D. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.