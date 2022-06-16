0316115 Валик в сборе 140мм поролоновый

Преимущества

Конструкция этого инструмента чрезвычайно проста: он имеет рукоятку – изогнутый металлический стержень (бюгель) с пластиковой ручкой

Для каждого вида работ, например, для покраски потолка, можно подобрать шубку для малярного валика из определенного материала для наибольшей эффективности

Валик малярный 14см в сборе поролон предназначен для покраски больших поверхностей различными лакокрасочными материалами: водоэмульсионной краской, лаками, а также для нанесения клея. Он имеет малый вес и прост в использовании, а сменная шубка позволяет не менять инструмент целиком.