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0316115 Валик в сборе 140мм поролоновый
5.0
2
Найти аналог
Прижимные валики
    0316115 Валик в сборе 140мм поролоновый
    Арт. Х153710896
    5.0
    2
    0316115 Валик в сборе 140мм поролоновый

      0316115 Валик в сборе 140мм поролоновый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х153710896
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		T4P
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		валик с ручкой
      Материал валика
      		поролон
      Все характеристики
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      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Валик малярный 14см в сборе поролон предназначен для покраски больших поверхностей различными лакокрасочными материалами: водоэмульсионной краской, лаками, а также для нанесения клея. Он имеет малый вес и прост в использовании, а сменная шубка позволяет не менять инструмент целиком. 

        Преимущества

        • Конструкция этого инструмента чрезвычайно проста: он имеет рукоятку – изогнутый металлический стержень (бюгель) с пластиковой ручкой
        • Для каждого вида работ, например, для покраски потолка, можно подобрать шубку для малярного валика из определенного материала для наибольшей эффективности