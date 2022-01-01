Гель Сантехмастер Красный 04026, тюбик 60г
Арт. О00000034207
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|165x97x23
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Вес, кг
|0.06
- Гель Сантехмастер Красный 04026, тюбик 60г - используют для герметизации и фиксации резьбовых соединений диаметром от 1/2" до 3". Анаэробный состав полимеризуется уже через 5 минут в зазорах между поверхностями без доступа воздуха.
Преимущества:
- Продукт предотвращает образование коррозии и самораскручивание деталей за счет увеличения момента страгивания.
- Фиксатор наносят при температуре не ниже +5С.
- Демонтаж конструкции производят с дополнительным нагревом.
- Области применения: питьевая вода, природный газ, сжиженный газ, сжатый воздух, отопительные антифризы, дизельное топливо, бензин.