Преимущества:

Продукт предотвращает образование коррозии и самораскручивание деталей за счет увеличения момента страгивания.

Фиксатор наносят при температуре не ниже +5С.

Демонтаж конструкции производят с дополнительным нагревом.

Области применения: питьевая вода, природный газ, сжиженный газ, сжатый воздух, отопительные антифризы, дизельное топливо, бензин.

Гель Сантехмастер Красный 04026, тюбик 60г - используют для герметизации и фиксации резьбовых соединений диаметром от 1/2" до 3". Анаэробный состав полимеризуется уже через 5 минут в зазорах между поверхностями без доступа воздуха.