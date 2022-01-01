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Гель Сантехмастер Красный 04026, тюбик 60г
570 ₽
Герметики
    Гель Сантехмастер Красный 04026, тюбик 60г
    Арт. О00000034207
    Гель Сантехмастер Красный 04026, тюбик 60г
    Гель Сантехмастер Красный 04026, тюбик 60г
    Гель Сантехмастер Красный 04026, тюбик 60г
    Гель Сантехмастер Красный 04026, тюбик 60г
      Гель Сантехмастер Красный 04026, тюбик 60г
      Гель Сантехмастер Красный 04026, тюбик 60г
      Гель Сантехмастер Красный 04026, тюбик 60г
      Гель Сантехмастер Красный 04026, тюбик 60г

      Гель Сантехмастер Красный 04026, тюбик 60г

      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034207

      Характеристики

      Производитель
      		Сантехмастер
      Габариты, мм
      		165x97x23
      Вес, кг
      		0.06
      Все характеристики
      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гель Сантехмастер Красный 04026, тюбик 60г - используют для герметизации и фиксации резьбовых соединений диаметром от 1/2" до 3". Анаэробный состав полимеризуется уже через 5 минут в зазорах между поверхностями без доступа воздуха.

        Преимущества:

        • Продукт предотвращает образование коррозии и самораскручивание деталей за счет увеличения момента страгивания. 
        • Фиксатор наносят при температуре не ниже +5С. 
        • Демонтаж конструкции производят с дополнительным нагревом.
        • Области применения: питьевая вода, природный газ, сжиженный газ, сжатый воздух, отопительные антифризы, дизельное топливо, бензин.