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Сопло газовое стандартное Esab 0458464883 для сварочной горелки PSF 405/510W
829 ₽
Сопла
    Сопло прямое Esab для PSF 405/510W 0458464883
    Арт. X131105267
    Сопло газовое стандартное Esab 0458464883 для сварочной горелки PSF 405/510W

      Сопло прямое Esab для PSF 405/510W 0458464883

      829 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131105267

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швеция
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      829 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газораспределительное сопло Esab для PSF 405/510W 0458464883 - формирует струю защитного газа в сварочных горелках для полуавтомата, подходит к сварочным горелкам PSF 405 и PSF 510W, а также совместимо со сварочной горелкой промышленной серии последнего поколения PSF 415 

        Преимущества

        • Обеспечивает формирование равномерного потока газа и защиту горелки от механических воздействий во время сварки
        • Имеет высокую твердость и износостойкость
        • Применяемость к горелкам: PSF 405, PSF 510W, PSF 415
        • Диаметр 17 мм
        • Наличие резьбы
        • Никелевое покрытие
        • Защита от разбрызгивания