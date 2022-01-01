Сопло газовое стандартное Esab 0458464883 для сварочной горелки PSF 405/510W

Сопло прямое Esab для PSF 405/510W 0458464883
Арт. X131105267
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швеция
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Газораспределительное сопло Esab для PSF 405/510W 0458464883 - формирует струю защитного газа в сварочных горелках для полуавтомата, подходит к сварочным горелкам PSF 405 и PSF 510W, а также совместимо со сварочной горелкой промышленной серии последнего поколения PSF 415
Преимущества
- Обеспечивает формирование равномерного потока газа и защиту горелки от механических воздействий во время сварки
- Имеет высокую твердость и износостойкость
- Применяемость к горелкам: PSF 405, PSF 510W, PSF 415
- Диаметр 17 мм
- Наличие резьбы
- Никелевое покрытие
- Защита от разбрызгивания