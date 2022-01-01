Сопло газовое стандартное Esab 0458464883 для сварочной горелки PSF 405/510W

Преимущества

Обеспечивает формирование равномерного потока газа и защиту горелки от механических воздействий во время сварки

Имеет высокую твердость и износостойкость

Применяемость к горелкам: PSF 405, PSF 510W, PSF 415

Диаметр 17 мм

Наличие резьбы

Никелевое покрытие

Защита от разбрызгивания

Газораспределительное сопло Esab для PSF 405/510W 0458464883 - формирует струю защитного газа в сварочных горелках для полуавтомата, подходит к сварочным горелкам PSF 405 и PSF 510W, а также совместимо со сварочной горелкой промышленной серии последнего поколения PSF 415