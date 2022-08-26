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Шпатель фасадный Зубр 10077-25
4.0
1
Найти аналог
Шпатели
    Шпатель фасадный Зубр 10077-25
    Арт. Х153711075
    4.0
    1
    Шпатель фасадный Зубр 10077-25

      Шпатель фасадный Зубр 10077-25

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х153711075
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		фасадный шпатель
      Форма шпателя
      		гладкая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фасадный шпатель 250 мм Зубр МАСТЕР 10077-25 предназначен для отделочных работ. С его помощью можно наносить и равномерно распределять строительную смесь на больших поверхностях. Полотно шпателя выполнено из нержавеющей стали, обладающей высокой прочностью и долгим сроком службы. Пластиковая рукоятка обеспечивает крепкий захват.