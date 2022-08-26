Шпатель фасадный Зубр 10077-25
Арт. Х153711075
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|фасадный шпатель
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Форма шпателя
|гладкая
- Фасадный шпатель 250 мм Зубр МАСТЕР 10077-25 предназначен для отделочных работ. С его помощью можно наносить и равномерно распределять строительную смесь на больших поверхностях. Полотно шпателя выполнено из нержавеющей стали, обладающей высокой прочностью и долгим сроком службы. Пластиковая рукоятка обеспечивает крепкий захват.