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Шпатель фасадный ЗУБР нерж.полотно 10077-35
5.0
1
Найти аналог
Шпатели
    Шпатель фасадный ЗУБР нерж.полотно 10077-35
    Арт. Х153711076
    5.0
    1
    Шпатель фасадный ЗУБР нерж.полотно 10077-35

      Шпатель фасадный ЗУБР нерж.полотно 10077-35

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х153711076
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		фасадный шпатель
      Форма шпателя
      		гладкая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фасадный шпатель 350 мм Зубр МАСТЕР 10077-35 применяется при отделочных работах. Его основное назначение - нанесение и разравнивание строительной смеси на больших площадях. Рабочее полотно шпателя выполнено из нержавеющей стали, благодаря чему обладает прочностью и долговечностью. Удобная рукоятка из пластика обеспечивает крепкий захват.