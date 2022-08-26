Шпатель фасадный ЗУБР нерж.полотно 10077-35
Арт. Х153711076
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|фасадный шпатель
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Форма шпателя
|гладкая
- Фасадный шпатель 350 мм Зубр МАСТЕР 10077-35 применяется при отделочных работах. Его основное назначение - нанесение и разравнивание строительной смеси на больших площадях. Рабочее полотно шпателя выполнено из нержавеющей стали, благодаря чему обладает прочностью и долговечностью. Удобная рукоятка из пластика обеспечивает крепкий захват.