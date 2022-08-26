Шпатель фасадный ЗУБР нерж.полотно 10077-35

Фасадный шпатель 350 мм Зубр МАСТЕР 10077-35 применяется при отделочных работах. Его основное назначение - нанесение и разравнивание строительной смеси на больших площадях. Рабочее полотно шпателя выполнено из нержавеющей стали, благодаря чему обладает прочностью и долговечностью. Удобная рукоятка из пластика обеспечивает крепкий захват.