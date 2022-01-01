Преимущества

Изготовлен из пластика белого цвета

Позволяет соединить 3 воздуховода одного диаметра под углом 90°

Присоединительный диаметр - 100 мм

Пластиковый тройник для круглых воздуховодов ЭРА 10ТП, 100 мм - применяется для организации сложных систем вентиляции, отводов. Предназначен для формирования узлов ответвлений приточных или вытяжных вентиляционных систем. C каналами соответствующего диаметра соединяется напрямую.