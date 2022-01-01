Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 10ТП, 100 мм
Арт. X699145441569630
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.17
- Пластиковый тройник для круглых воздуховодов ЭРА 10ТП, 100 мм - применяется для организации сложных систем вентиляции, отводов. Предназначен для формирования узлов ответвлений приточных или вытяжных вентиляционных систем. C каналами соответствующего диаметра соединяется напрямую.
Преимущества
- Изготовлен из пластика белого цвета
- Позволяет соединить 3 воздуховода одного диаметра под углом 90°
- Присоединительный диаметр - 100 мм