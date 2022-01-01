Розетка наружной установки EKF 16A 3P+Е 380В

Преимущества

Соответствуют стандарту CEE

Надежность

Силовые штепсельные разъемы предназначаются для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 220 или 380 В. Разъемы применяются для обеспечения электропитания промышленного и строительного электрооборудования и электроинструмента, передвижных магазинов и точек питания и т. п.