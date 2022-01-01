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Розетка наружной установки EKF 16A 3P+Е 380В
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Розетки
    Розетка наружной установки EKF 16A 3P+Е 380В
    Арт. X27903130
    Розетка наружной установки EKF 16A 3P+Е 380В
    Розетка наружной установки EKF 16A 3P+Е 380В
    Розетка наружной установки EKF 16A 3P+Е 380В
      Розетка наружной установки EKF 16A 3P+Е 380В
      Розетка наружной установки EKF 16A 3P+Е 380В
      Розетка наружной установки EKF 16A 3P+Е 380В

      Розетка наружной установки EKF 16A 3P+Е 380В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X27903130

      Характеристики

      Производитель
      		EKF
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		розетка кабельная
      Номинальная сила тока, А
      		16
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Силовые штепсельные разъемы предназначаются для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 220 или 380 В. Разъемы применяются для обеспечения электропитания промышленного и строительного электрооборудования и электроинструмента, передвижных магазинов и точек питания и т. п. 

        Преимущества

        • Соответствуют стандарту CEE
        • Надежность