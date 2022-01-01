Розетка наружной установки EKF 16A 3P+Е 380В
Арт. X27903130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|розетка кабельная
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Номинальная сила тока, А
|16
- Силовые штепсельные разъемы предназначаются для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 220 или 380 В. Разъемы применяются для обеспечения электропитания промышленного и строительного электрооборудования и электроинструмента, передвижных магазинов и точек питания и т. п.
Преимущества
- Соответствуют стандарту CEE
- Надежность