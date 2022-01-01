Розетка наружной установки EKF 16A 3P+Е+N 380В
Арт. X27903131
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|розетка кабельная
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Номинальная сила тока, А
|16
- Розетка наружной установки EKF 16A 3P+Е+N IP44 115 ps-115-16-380 - это универсальная модель наружной розетки. Данное изделие имеет три полюса и способно выдерживать номинальное напряжение величиной в 380 В. Для установки и подключения электроприбора используется винтовой способ присоединения кабеля. кол-во и тип полюсов - 3P+E+N.
Преимущества
- Стандарт - СЕЕ
- Положение ключа на 6ч