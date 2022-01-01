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Розетка наружной установки EKF 16A 3P+Е+N 380В
351 ₽
Розетки
    Розетка наружной установки EKF 16A 3P+Е+N 380В
    Арт. X27903131
    Розетка наружной установки EKF 16A 3P+Е+N 380В

      Розетка наружной установки EKF 16A 3P+Е+N 380В

      351 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X27903131

      Характеристики

      Производитель
      		EKF
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		розетка кабельная
      Номинальная сила тока, А
      		16
      Все характеристики
      351 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Розетка наружной установки EKF 16A 3P+Е+N IP44 115 ps-115-16-380 - это универсальная модель наружной розетки. Данное изделие имеет три полюса и способно выдерживать номинальное напряжение величиной в 380 В. Для установки и подключения электроприбора используется винтовой способ присоединения кабеля. кол-во и тип полюсов - 3P+E+N.

        Преимущества

        • Стандарт - СЕЕ
        • Положение ключа на 6ч