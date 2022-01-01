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Масло HC-синт. компрессорное Liqui Moly Kompressorenoi 1187, 1 л
2 220 ₽
Масло компрессорное
    Масло HC-синт. компрессорное Liqui Moly Kompressorenoi 1187, 1 л
    Арт. О00000007993
    Масло HC-синт. компрессорное Liqui Moly Kompressorenoi 1187, 1 л
    Масло HC-синт. компрессорное Liqui Moly Kompressorenoi 1187, 1 л
      Масло HC-синт. компрессорное Liqui Moly Kompressorenoi 1187, 1 л
      Масло HC-синт. компрессорное Liqui Moly Kompressorenoi 1187, 1 л

      Масло HC-синт. компрессорное Liqui Moly Kompressorenoi 1187, 1 л

      2 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007993

      Характеристики

      Производитель
      		Liqui Moly
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		синтетическое
      Вязкость (SAE)
      		5W-40
      Все характеристики
      2 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масло НС-синтетическое компрессорное Kompressorenoil 1 л LIQUI MOLY 1187 для поршневых компрессоров различных видов. Применять в соответствии с инструкцией производителя компрессора. Состав обеспечивает эффективное смазывание, обладает высокой температурой самовоспламенения (410°С), отличается устойчивостью к окислению.

        Преимущества

        • Соответствия и допуски: SAE 40, ISO VG 150, VDL
        • Высокая стабильность к окислению
        • Оптимальное смазывание при различных режимах эксплуатации
        • Минимальное образование отложений в процессе работы деталей
        • Низкая склонность к пенообразованию
        • Оптимальная защита от коррозии
        • Не требует частой замены
        • Соответствует требованиям наиболее известных производителей компрессорной техники