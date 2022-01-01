Масло HC-синт. компрессорное Liqui Moly Kompressorenoi 1187, 1 л
Арт. О00000007993
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|синтетическое
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Вязкость (SAE)
|5W-40
- Масло НС-синтетическое компрессорное Kompressorenoil 1 л LIQUI MOLY 1187 для поршневых компрессоров различных видов. Применять в соответствии с инструкцией производителя компрессора. Состав обеспечивает эффективное смазывание, обладает высокой температурой самовоспламенения (410°С), отличается устойчивостью к окислению.
Преимущества
- Соответствия и допуски: SAE 40, ISO VG 150, VDL
- Высокая стабильность к окислению
- Оптимальное смазывание при различных режимах эксплуатации
- Минимальное образование отложений в процессе работы деталей
- Низкая склонность к пенообразованию
- Оптимальная защита от коррозии
- Не требует частой замены
- Соответствует требованиям наиболее известных производителей компрессорной техники