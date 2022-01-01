Масло HC-синт. компрессорное Liqui Moly Kompressorenoi 1187, 1 л

Преимущества

Соответствия и допуски: SAE 40, ISO VG 150, VDL

Высокая стабильность к окислению

Оптимальное смазывание при различных режимах эксплуатации

Минимальное образование отложений в процессе работы деталей

Низкая склонность к пенообразованию

Оптимальная защита от коррозии

Не требует частой замены

Соответствует требованиям наиболее известных производителей компрессорной техники

Масло НС-синтетическое компрессорное Kompressorenoil 1 л LIQUI MOLY 1187 для поршневых компрессоров различных видов. Применять в соответствии с инструкцией производителя компрессора. Состав обеспечивает эффективное смазывание, обладает высокой температурой самовоспламенения (410°С), отличается устойчивостью к окислению.