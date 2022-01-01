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Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 12,5ТП, 125 мм
300 ₽
Круглые тройники вентиляционные пластиковые
    Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 12,5ТП, 125 мм
    Арт. X699145441569616
    Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 12,5ТП, 125 мм
    Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 12,5ТП, 125 мм
    Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 12,5ТП, 125 мм
    Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 12,5ТП, 125 мм
    Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 12,5ТП, 125 мм
    Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 12,5ТП, 125 мм
    Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 12,5ТП, 125 мм
      Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 12,5ТП, 125 мм
      Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 12,5ТП, 125 мм
      Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 12,5ТП, 125 мм
      Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 12,5ТП, 125 мм
      Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 12,5ТП, 125 мм
      Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 12,5ТП, 125 мм
      Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 12,5ТП, 125 мм

      Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 12,5ТП, 125 мм

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145441569616

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.2
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Пластиковый тройник для круглых воздуховодов ЭРА 12,5ТП, 125 мм - применяется для организации сложных систем вентиляции, отводов. Предназначен для формирования узлов ответвлений приточных или вытяжных вентиляционных систем. C каналами соответствующего диаметра соединяется напрямую.

        Преимущества

        • Изготовлен из пластика белого цвета
        • Позволяет соединить 3 воздуховода одного диаметра под углом 90°
        • Присоединительный диаметр - 125 мм