Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 12,5ТП, 125 мм
Арт. X699145441569616
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Количество предметов, шт
|1
|
Вес, кг
|0.2
- Пластиковый тройник для круглых воздуховодов ЭРА 12,5ТП, 125 мм - применяется для организации сложных систем вентиляции, отводов. Предназначен для формирования узлов ответвлений приточных или вытяжных вентиляционных систем. C каналами соответствующего диаметра соединяется напрямую.
Преимущества
- Изготовлен из пластика белого цвета
- Позволяет соединить 3 воздуховода одного диаметра под углом 90°
- Присоединительный диаметр - 125 мм