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Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм
Найти аналог
Патроны для сверлильных станков
    Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм
    Арт. jet_844
    Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм
    Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм
    Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм
    Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм
    Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм
      Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм
      Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм
      Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм
      Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм
      Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм

      Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_844

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		0.88
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сверлильный патрон JET MK-2 13 мм представляет собой одну из основных видов сменной оснастки для выполнения полного цикла обработки цилиндрических и конических отверстий на токарном оборудовании компании JET. Сверлильный патрон используется в основном для работы на станках моделей BD-8A, BD-9G, BD-920G и BD-11W, устанавливаясь на заднюю бабку при помощи конуса Морзе. Основное применение патрона МК-2 заключается в креплении сверлильного инструмента, зенкеров и разверток.

        Преимущества

        • Надежная конструкция с большим ресурсом работы
        • Максимальный диаметр хвостовой части инструментов, фиксируемых в патроне, составляет 13 мм
        • Выполнен из прочной, закаленной стали
        • Имеет длительный срок эксплуатации