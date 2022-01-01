Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм

Преимущества

Надежная конструкция с большим ресурсом работы

Максимальный диаметр хвостовой части инструментов, фиксируемых в патроне, составляет 13 мм

Выполнен из прочной, закаленной стали

Имеет длительный срок эксплуатации

Сверлильный патрон JET MK-2 13 мм представляет собой одну из основных видов сменной оснастки для выполнения полного цикла обработки цилиндрических и конических отверстий на токарном оборудовании компании JET. Сверлильный патрон используется в основном для работы на станках моделей BD-8A, BD-9G, BD-920G и BD-11W, устанавливаясь на заднюю бабку при помощи конуса Морзе. Основное применение патрона МК-2 заключается в креплении сверлильного инструмента, зенкеров и разверток.