Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм
Арт. jet_844
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Вес, кг
|0.88
- Сверлильный патрон JET MK-2 13 мм представляет собой одну из основных видов сменной оснастки для выполнения полного цикла обработки цилиндрических и конических отверстий на токарном оборудовании компании JET. Сверлильный патрон используется в основном для работы на станках моделей BD-8A, BD-9G, BD-920G и BD-11W, устанавливаясь на заднюю бабку при помощи конуса Морзе. Основное применение патрона МК-2 заключается в креплении сверлильного инструмента, зенкеров и разверток.
Преимущества
- Надежная конструкция с большим ресурсом работы
- Максимальный диаметр хвостовой части инструментов, фиксируемых в патроне, составляет 13 мм
- Выполнен из прочной, закаленной стали
- Имеет длительный срок эксплуатации