Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм, вращающийся
Арт. jet_862
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Вес, кг
|1.07
- Вращающийся сверлильный патрон JET - оснастка, используемая в работе на токарных станках компании JET. Приспособление рассчитано на использования в моделях токарных станков BD-7, BD-X7.
Преимущества
- Надежная конструкция с большим ресурсом работы
- Опорный патрон изготовлен из прочной, инструментальной стали, весом 1,07 кг. и рассчитан на крепление к задней бабке токарного станка
- Вращающий патрон предназначен для установки режущего инструмента, обеспечивающего выполнение токарных работ на внутренних поверхностях деталей и заготовок
- Приспособление рассчитано на фиксацию инструмента с хвостовиками, диаметр которых не превышает 13 мм