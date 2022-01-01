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Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм, вращающийся
Найти аналог
Патроны для сверлильных станков
    Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм, вращающийся
    Арт. jet_862
    Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм, вращающийся
    Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм, вращающийся
      Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм, вращающийся
      Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм, вращающийся

      Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм, вращающийся

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_862

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		1.07
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вращающийся сверлильный патрон JET - оснастка, используемая в работе на токарных станках компании JET. Приспособление рассчитано на использования в моделях токарных станков BD-7, BD-X7.

        Преимущества

        • Надежная конструкция с большим ресурсом работы
        • Опорный патрон изготовлен из прочной, инструментальной стали, весом 1,07 кг. и рассчитан на крепление к задней бабке токарного станка
        • Вращающий патрон предназначен для установки режущего инструмента, обеспечивающего выполнение токарных работ на внутренних поверхностях деталей и заготовок
        • Приспособление рассчитано на фиксацию инструмента с хвостовиками, диаметр которых не превышает 13 мм