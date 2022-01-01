Сверлильный патрон Jet Мк-2 13 мм, вращающийся

Преимущества

Надежная конструкция с большим ресурсом работы

Опорный патрон изготовлен из прочной, инструментальной стали, весом 1,07 кг. и рассчитан на крепление к задней бабке токарного станка

Вращающий патрон предназначен для установки режущего инструмента, обеспечивающего выполнение токарных работ на внутренних поверхностях деталей и заготовок

Приспособление рассчитано на фиксацию инструмента с хвостовиками, диаметр которых не превышает 13 мм

Вращающийся сверлильный патрон JET - оснастка, используемая в работе на токарных станках компании JET. Приспособление рассчитано на использования в моделях токарных станков BD-7, BD-X7.