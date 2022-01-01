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Пена монтажная TYTAN STD "O2" 16349, 750 мл
520 ₽
Монтажная пена
    Пена монтажная TYTAN STD "O2" 16349, 750 мл
    Арт. X79312171
    Пена монтажная TYTAN STD "O2" 16349, 750 мл

      Пена монтажная TYTAN STD "O2" 16349, 750 мл

      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X79312171

      Характеристики

      Производитель
      		Tytan
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Польша
      Вид баллона
      		готовый к использованию
      Объём, мл
      		750
      Все характеристики
      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Высококачественная однокомпонентная полиуретановая пена. Рекомендуется для монтажа окон и дверей, заполнения щелей, термо- и звукоизоляции, соединения строительных конструкций. Применяется для герметизации больших и маленьких щелей в бетоне, гипсе, кирпиче, стекле, дереве и многих других строительных материалах. При применении не выделяет вредных для здоровья паров; производительность - до 45 л (при наполнении баллона 750 мл); до 30 л (при наполнении 500 мл); прекрасная адгезия к большинству строительных материалов; высокий уровень термо- и звукоизоляции; устойчивость к плесени и влаге; экономия рабочего времени - начало первичной обработки после 45 минут.

        Преимущества

        • Высокое качество
        • Широкая область использования
        • Высокий уровень термо- и звукоизоляции