Пена монтажная TYTAN STD "O2" 16349, 750 мл
Арт. X79312171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Польша
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Вид баллона
|готовый к использованию
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Объём, мл
|750
- Высококачественная однокомпонентная полиуретановая пена. Рекомендуется для монтажа окон и дверей, заполнения щелей, термо- и звукоизоляции, соединения строительных конструкций. Применяется для герметизации больших и маленьких щелей в бетоне, гипсе, кирпиче, стекле, дереве и многих других строительных материалах. При применении не выделяет вредных для здоровья паров; производительность - до 45 л (при наполнении баллона 750 мл); до 30 л (при наполнении 500 мл); прекрасная адгезия к большинству строительных материалов; высокий уровень термо- и звукоизоляции; устойчивость к плесени и влаге; экономия рабочего времени - начало первичной обработки после 45 минут.
Преимущества
- Высокое качество
- Широкая область использования
- Высокий уровень термо- и звукоизоляции