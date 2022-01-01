Пена монтажная TYTAN STD "O2" 16349, 750 мл

Преимущества

Высокое качество

Широкая область использования

Высокий уровень термо- и звукоизоляции



Высококачественная однокомпонентная полиуретановая пена. Рекомендуется для монтажа окон и дверей, заполнения щелей, термо- и звукоизоляции, соединения строительных конструкций. Применяется для герметизации больших и маленьких щелей в бетоне, гипсе, кирпиче, стекле, дереве и многих других строительных материалах. При применении не выделяет вредных для здоровья паров; производительность - до 45 л (при наполнении баллона 750 мл); до 30 л (при наполнении 500 мл); прекрасная адгезия к большинству строительных материалов; высокий уровень термо- и звукоизоляции; устойчивость к плесени и влаге; экономия рабочего времени - начало первичной обработки после 45 минут.