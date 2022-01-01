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Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 16S 3-16 мм/В16
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Патроны для сверлильных станков
    Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 16S 3-16 мм/В16
    Арт. jet_989
    Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 16S 3-16 мм/В16

      Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 16S 3-16 мм/В16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_989

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		1.34
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прецизионный патрон JET 16S 3-16 мм/В16 представляет собой одно из основных приспособлений, применяемое для выполнения сверлильных работ на фрезерно-сверлильном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Патрон с посадочным конусом В16 используется для работы на универсальных станках модели JMD-20LA и JMD-20LA DRO. 

        Преимущества

        • Приспособление быстрозажимного типа рассчитано на установку сверл различного диаметра в диапазоне 3-16 мм, имеющих цилиндрическую хвостовую часть
        • Оснастка имеет минимальную погрешность радиального биения и необходима для выполнения сверлильных работ высокой точности
        • Надежная конструкция с большим ресурсом работы