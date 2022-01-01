Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 16S 3-16 мм/В16

Преимущества

Приспособление быстрозажимного типа рассчитано на установку сверл различного диаметра в диапазоне 3-16 мм, имеющих цилиндрическую хвостовую часть

Оснастка имеет минимальную погрешность радиального биения и необходима для выполнения сверлильных работ высокой точности

Надежная конструкция с большим ресурсом работы

Прецизионный патрон JET 16S 3-16 мм/В16 представляет собой одно из основных приспособлений, применяемое для выполнения сверлильных работ на фрезерно-сверлильном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Патрон с посадочным конусом В16 используется для работы на универсальных станках модели JMD-20LA и JMD-20LA DRO.