Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 16S 3-16 мм/В16
Арт. jet_989
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Вес, кг
|1.34
- Прецизионный патрон JET 16S 3-16 мм/В16 представляет собой одно из основных приспособлений, применяемое для выполнения сверлильных работ на фрезерно-сверлильном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Патрон с посадочным конусом В16 используется для работы на универсальных станках модели JMD-20LA и JMD-20LA DRO.
Преимущества
- Приспособление быстрозажимного типа рассчитано на установку сверл различного диаметра в диапазоне 3-16 мм, имеющих цилиндрическую хвостовую часть
- Оснастка имеет минимальную погрешность радиального биения и необходима для выполнения сверлильных работ высокой точности
- Надежная конструкция с большим ресурсом работы