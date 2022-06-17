Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пистолет для монтажной пены Лакра 1901115 (с тефлоновым покрытием)
5.0
2
Найти аналог
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Лакра 1901115 (с тефлоновым покрытием)
    Арт. О00000009918
    5.0
    2
    Пистолет для монтажной пены Лакра 1901115 (с тефлоновым покрытием)
    Пистолет для монтажной пены Лакра 1901115 (с тефлоновым покрытием)
    Пистолет для монтажной пены Лакра 1901115 (с тефлоновым покрытием)
      Пистолет для монтажной пены Лакра 1901115 (с тефлоновым покрытием)
      Пистолет для монтажной пены Лакра 1901115 (с тефлоновым покрытием)
      Пистолет для монтажной пены Лакра 1901115 (с тефлоновым покрытием)

      Пистолет для монтажной пены Лакра 1901115 (с тефлоновым покрытием)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000009918
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для пены с тефлоновым покрытием подходит для профессиональной и бытовой эксплуатации. Позволяет максимально точно и равномерно нанести монтажную полиуретановую пену. 

        Преимущества

        • Применяется для нанесения монтажной пены на различные поверхности (заполнение пустот при монтаже окон, дверей и других элементов строительных конструкций)
        • Обеспечивает точное дозирование пены с помощью специального клапана в зависимости от ширины и глубины заделываемого шва
        • Эргономичная ручка создает дополнительное удобство при работе
        • Снабжен винтом, регулирующим расход материала
        • Изготовлен из стали, имеет прочную конструкцию, выдерживающую значительные нагрузки
        • Тефлоновое покрытие препятствует налипанию пены