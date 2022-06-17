Пистолет для монтажной пены Лакра 1901115 (с тефлоновым покрытием)
Арт. О00000009918
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|пластик
- Пистолет для пены с тефлоновым покрытием подходит для профессиональной и бытовой эксплуатации. Позволяет максимально точно и равномерно нанести монтажную полиуретановую пену.
Преимущества
- Применяется для нанесения монтажной пены на различные поверхности (заполнение пустот при монтаже окон, дверей и других элементов строительных конструкций)
- Обеспечивает точное дозирование пены с помощью специального клапана в зависимости от ширины и глубины заделываемого шва
- Эргономичная ручка создает дополнительное удобство при работе
- Снабжен винтом, регулирующим расход материала
- Изготовлен из стали, имеет прочную конструкцию, выдерживающую значительные нагрузки
- Тефлоновое покрытие препятствует налипанию пены