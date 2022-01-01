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Пена пистолетная огнеупорная TYTAN ПРОФИ "В1" 21403, 750 мл
1 090 ₽
Монтажная пена
    Пена пистолетная огнеупорная TYTAN ПРОФИ "В1" 21403, 750 мл
    Арт. X79312185
    Пена пистолетная огнеупорная TYTAN ПРОФИ "В1" 21403, 750 мл

      Пена пистолетная огнеупорная TYTAN ПРОФИ "В1" 21403, 750 мл

      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X79312185

      Характеристики

      Производитель
      		Tytan
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Польша
      Вид баллона
      		под пистолет
      Объём, мл
      		750
      Все характеристики
      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Высококачественная профессиональная однокомпонентная полиуретановая пена для монтажа, герметизации и изоляции конструкций с повышенным классом огнестойкости.

        Преимущества

        • При применении не выделяет паров MDI
        • После отверждения не выделяет летучие вещества, формальдегиды, аммиак и MD
        • Отличная адгезия к большинству строительных материалов
        • Высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики
        • Устойчивость к плесени и влаге
        • Отсутствие эмиссии фторированных и перфторированных углеводородов (фреонов)
        • Отличная изоляция от дыма и газа