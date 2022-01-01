Пена пистолетная огнеупорная TYTAN ПРОФИ "В1" 21403, 750 мл

Преимущества

При применении не выделяет паров MDI

После отверждения не выделяет летучие вещества, формальдегиды, аммиак и MD

Отличная адгезия к большинству строительных материалов

Высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики

Устойчивость к плесени и влаге

Отсутствие эмиссии фторированных и перфторированных углеводородов (фреонов)

Отличная изоляция от дыма и газа

Высококачественная профессиональная однокомпонентная полиуретановая пена для монтажа, герметизации и изоляции конструкций с повышенным классом огнестойкости.