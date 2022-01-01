Пена пистолетная огнеупорная TYTAN ПРОФИ "В1" 21403, 750 мл
Арт. X79312185
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Польша
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Вид баллона
|под пистолет
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Объём, мл
|750
- Высококачественная профессиональная однокомпонентная полиуретановая пена для монтажа, герметизации и изоляции конструкций с повышенным классом огнестойкости.
Преимущества
- При применении не выделяет паров MDI
- После отверждения не выделяет летучие вещества, формальдегиды, аммиак и MD
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов
- Высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики
- Устойчивость к плесени и влаге
- Отсутствие эмиссии фторированных и перфторированных углеводородов (фреонов)
- Отличная изоляция от дыма и газа