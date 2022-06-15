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Пеньковый канат Атекс 2216 (16 мм)
5.0
1
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Канаты
    Пеньковый канат Атекс 2216 (16 мм)
    Арт. Х132554
    5.0
    1
    Пеньковый канат Атекс 2216 (16 мм)

      Пеньковый канат Атекс 2216 (16 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х132554
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Атекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина, мм
      		16
      Тип
      		канат
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Канат пеньковый применяется в промышленности и строительстве - операции с грузами, изготовление грузовых строп, в нефтегазодобывающей отрасли - буровые канаты на установках разведочного и эксплуатационного ударно-канатного бурения, декоративное оформление помещений - отделка деревянных срубов. Изготавливается из пеньковолокна.

        Преимущества

        • Устойчив к солнечной и тепловой радиации
        • Натуральность происхождения сырья для пенькового каната обеспечивает ему экологичность и безопасность для человека