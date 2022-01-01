Пена монтажная Makroflex 2598441 PRO, 750 мл
Арт. О00000029282
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Эстония
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Родина бренда
|Финляндия
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Вид баллона
|под пистолет
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Объём, мл
|750
- Профессиональная монтажная пена Makroflex ORIGINAL ПРО 0,75л тов-202006 представляет собой однокомпонентный состав высокого качества для проведения работ по монтажу дверных и оконных блоков, герметизации, заполнению пустот и щелей, а также тепло- и звукоизоляции. Продукт обладает повышенной механической прочностью и отличным соотношением открытых и закрытых ячеек. Нанесение вещества происходит с применением монтажного пистолета. Подходит для эксплуатации в летний период.
Преимущества
- Высокое качество
- Широкая область использования
- Повышенная механическая прочность