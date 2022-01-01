Пена монтажная Makroflex 2598441 PRO, 750 мл

Преимущества

Высокое качество

Широкая область использования

Повышенная механическая прочность



Профессиональная монтажная пена Makroflex ORIGINAL ПРО 0,75л тов-202006 представляет собой однокомпонентный состав высокого качества для проведения работ по монтажу дверных и оконных блоков, герметизации, заполнению пустот и щелей, а также тепло- и звукоизоляции. Продукт обладает повышенной механической прочностью и отличным соотношением открытых и закрытых ячеек. Нанесение вещества происходит с применением монтажного пистолета. Подходит для эксплуатации в летний период.