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Пена монтажная Makroflex 2598441 PRO, 750 мл
1 020 ₽
Монтажная пена
    Пена монтажная Makroflex 2598441 PRO, 750 мл
    Арт. О00000029282
    Пена монтажная Makroflex 2598441 PRO, 750 мл
    Пена монтажная Makroflex 2598441 PRO, 750 мл
      Пена монтажная Makroflex 2598441 PRO, 750 мл
      Пена монтажная Makroflex 2598441 PRO, 750 мл

      Пена монтажная Makroflex 2598441 PRO, 750 мл

      1 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029282

      Характеристики

      Производитель
      		Makroflex
      Страна производства
      		Эстония
      Родина бренда
      		Финляндия
      Вид баллона
      		под пистолет
      Объём, мл
      		750
      Все характеристики
      1 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Профессиональная монтажная пена Makroflex ORIGINAL ПРО 0,75л тов-202006 представляет собой однокомпонентный состав высокого качества для проведения работ по монтажу дверных и оконных блоков, герметизации, заполнению пустот и щелей, а также тепло- и звукоизоляции. Продукт обладает повышенной механической прочностью и отличным соотношением открытых и закрытых ячеек. Нанесение вещества происходит с применением монтажного пистолета. Подходит для эксплуатации в летний период.

        Преимущества

        • Высокое качество
        • Широкая область использования
        • Повышенная механическая прочность 