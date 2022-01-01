Пена монтажная Makroflex 2598455, 750 мл
Арт. О00000029281
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Эстония
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Родина бренда
|Финляндия
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Вид баллона
|под пистолет
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Объём, мл
|750
- Монтажная пена Makroflex ORIGINAL СТД 0,75л 2598455 после застывания обладает высокой механической прочностью. Используется для выполнения ремонтно-строительных работ - при установке оконных и дверных рам, при заполнении пустот, для изоляции различных материалов.
Преимущества
- В твердом состоянии прочный и твердый заполнитель
- Гомогенная структура
- Makroflex ORIGINAL СТД 0,75л 2598455 имеет превосходную адгезию к большинству материалов
- Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства
- Экономичная и надежная монтажная пена