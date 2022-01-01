Пена монтажная Makroflex 2598455, 750 мл

Преимущества

В твердом состоянии прочный и твердый заполнитель

Гомогенная структура

Makroflex ORIGINAL СТД 0,75л 2598455 имеет превосходную адгезию к большинству материалов

Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства

Экономичная и надежная монтажная пена

Монтажная пена Makroflex ORIGINAL СТД 0,75л 2598455 после застывания обладает высокой механической прочностью. Используется для выполнения ремонтно-строительных работ - при установке оконных и дверных рам, при заполнении пустот, для изоляции различных материалов.