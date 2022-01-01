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Пена монтажная Makroflex 2598455, 750 мл
815 ₽
970 ₽
Монтажная пена
    Пена монтажная Makroflex 2598455, 750 мл
    Арт. О00000029281
    Пена монтажная Makroflex 2598455, 750 мл
    Пена монтажная Makroflex 2598455, 750 мл
    Пена монтажная Makroflex 2598455, 750 мл
      Пена монтажная Makroflex 2598455, 750 мл
      Пена монтажная Makroflex 2598455, 750 мл
      Пена монтажная Makroflex 2598455, 750 мл

      Пена монтажная Makroflex 2598455, 750 мл

      • -155 ₽
      815 ₽
      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029281

      Характеристики

      Производитель
      		Makroflex
      Страна производства
      		Эстония
      Родина бренда
      		Финляндия
      Вид баллона
      		под пистолет
      Объём, мл
      		750
      Все характеристики
      • -155 ₽
      815 ₽
      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Монтажная пена Makroflex ORIGINAL СТД 0,75л 2598455 после застывания обладает высокой механической прочностью. Используется для выполнения ремонтно-строительных работ - при установке оконных и дверных рам, при заполнении пустот, для изоляции различных материалов.

        Преимущества

        • В твердом состоянии прочный и твердый заполнитель
        • Гомогенная структура
        • Makroflex ORIGINAL СТД 0,75л 2598455 имеет превосходную адгезию к большинству материалов
        • Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства
        • Экономичная и надежная монтажная пена