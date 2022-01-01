3-х кулачковый патрон Jet 200 мм (для серии ZK)
Арт. jet_817
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Диаметр патрона, мм
|200
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Высота, мм
|210
- Трехкулачковый патрон JET диаметром 200 мм – обязательная оснастка для токарного оборудования, выпускаемого компанией JET. Оснастка используется для выполнения высокотехнологичных токарных работа на моделях станков серии ZK. Патрон обеспечивает точное центрирование и надежную установку деталей и заготовок для последующей обработки. Приспособление рассчитано на использование кулачков прямого и обратного направления, движение которых обеспечивается спиральным механизмом.
Преимущества
- Конструкция патрона позволяет добиться равномерного и жесткого трехстороннего обхвата заготовки
- Патрон рассчитан на обработку цилиндрических деталей, со сложной конфигурацией и крепится на фланцы шпинделя