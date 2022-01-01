Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
3-х кулачковый патрон Jet 200 мм (для серии ZK)
Найти аналог
Патроны для токарных станков
    3-х кулачковый патрон Jet 200 мм (для серии ZK)
    Арт. jet_817
    3-х кулачковый патрон Jet 200 мм (для серии ZK)
    3-х кулачковый патрон Jet 200 мм (для серии ZK)
      3-х кулачковый патрон Jet 200 мм (для серии ZK)
      3-х кулачковый патрон Jet 200 мм (для серии ZK)

      3-х кулачковый патрон Jet 200 мм (для серии ZK)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_817

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр патрона, мм
      		200
      Высота, мм
      		210
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трехкулачковый патрон JET диаметром 200 мм – обязательная оснастка для токарного оборудования, выпускаемого компанией JET. Оснастка используется для выполнения высокотехнологичных токарных работа на моделях станков серии ZK. Патрон обеспечивает точное центрирование и надежную установку деталей и заготовок для последующей обработки. Приспособление рассчитано на использование кулачков прямого и обратного направления, движение которых обеспечивается спиральным механизмом.

        Преимущества

        • Конструкция патрона позволяет добиться равномерного и жесткого трехстороннего обхвата заготовки
        • Патрон рассчитан на обработку цилиндрических деталей, со сложной конфигурацией и крепится на фланцы шпинделя