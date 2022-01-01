3-х кулачковый патрон Jet 125 мм с прямыми и обратными кулачками (для BD-11W, BD-11G)
Арт. jet_16385
3-х кулачковый патрон Jet 125 мм с прямыми и обратными кулачками (для BD-11W, BD-11G)
Арт. jet_16385
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Диаметр патрона, мм
|125
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Высота, мм
|180
- Патрон 3-х кулачковый JET BD11CG-452 предназначен для токарных станков JET BD-11W, BD-11G.
Преимущества
- Патрон оснащен прямыми и обратными кулачками
- Использование данного патрона существенно облегчает работу оператора