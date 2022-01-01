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3-х кулачковый патрон Jet 125 мм с прямыми и обратными кулачками (для BD-11W, BD-11G)
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Патроны для токарных станков
    3-х кулачковый патрон Jet 125 мм с прямыми и обратными кулачками (для BD-11W, BD-11G)
    Арт. jet_16385
    3-х кулачковый патрон Jet 125 мм с прямыми и обратными кулачками (для BD-11W, BD-11G)
    3-х кулачковый патрон Jet 125 мм с прямыми и обратными кулачками (для BD-11W, BD-11G)
    3-х кулачковый патрон Jet 125 мм с прямыми и обратными кулачками (для BD-11W, BD-11G)
      3-х кулачковый патрон Jet 125 мм с прямыми и обратными кулачками (для BD-11W, BD-11G)
      3-х кулачковый патрон Jet 125 мм с прямыми и обратными кулачками (для BD-11W, BD-11G)
      3-х кулачковый патрон Jet 125 мм с прямыми и обратными кулачками (для BD-11W, BD-11G)

      3-х кулачковый патрон Jet 125 мм с прямыми и обратными кулачками (для BD-11W, BD-11G)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_16385

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр патрона, мм
      		125
      Высота, мм
      		180
      Все характеристики
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      Нет в наличии
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