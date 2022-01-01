3-х кулачковый патрон Jet 80 мм (для JMD-1, JMD-2, JMD-16A)

Преимущества

Патрон обеспечивает надежный захват и центровку заготовок различного диаметра, имеющих цилиндрическое сечение или шестигранную форму

Действие прижимного механизма обеспечивается поворотом ключа

Оснастка устанавливается на поворотный стол при помощи переходного фланца, повышая скорость и точность обработки поверхностей

Патрон 3-х кулачковый JET диаметром 80 мм представляет собой вариант основной оснастки для фрезерно-сверлильных станков, выпускаемых компанией JET. Приспособление рассчитано на комплектацию станков моделей JMD-1, JMD-2 и JMD-16A, оснащенных поворотными рабочими столами.