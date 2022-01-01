3-х кулачковый патрон Jet 80 мм (для JMD-1, JMD-2, JMD-16A)
Арт. jet_964
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Диаметр патрона, мм
|80
|
Высота, мм
|110
- Патрон 3-х кулачковый JET диаметром 80 мм представляет собой вариант основной оснастки для фрезерно-сверлильных станков, выпускаемых компанией JET. Приспособление рассчитано на комплектацию станков моделей JMD-1, JMD-2 и JMD-16A, оснащенных поворотными рабочими столами.
Преимущества
- Патрон обеспечивает надежный захват и центровку заготовок различного диаметра, имеющих цилиндрическое сечение или шестигранную форму
- Действие прижимного механизма обеспечивается поворотом ключа
- Оснастка устанавливается на поворотный стол при помощи переходного фланца, повышая скорость и точность обработки поверхностей