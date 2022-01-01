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3-х кулачковый патрон Jet 80 мм (для JMD-1, JMD-2, JMD-16A)
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Патроны для токарных станков
    3-х кулачковый патрон Jet 80 мм (для JMD-1, JMD-2, JMD-16A)
    Арт. jet_964
    3-х кулачковый патрон Jet 80 мм (для JMD-1, JMD-2, JMD-16A)

      3-х кулачковый патрон Jet 80 мм (для JMD-1, JMD-2, JMD-16A)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_964

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр патрона, мм
      		80
      Высота, мм
      		110
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Патрон 3-х кулачковый JET диаметром 80 мм представляет собой вариант основной оснастки для фрезерно-сверлильных станков, выпускаемых компанией JET. Приспособление рассчитано на комплектацию станков моделей JMD-1, JMD-2 и JMD-16A, оснащенных поворотными рабочими столами.

        Преимущества

        • Патрон обеспечивает надежный захват и центровку заготовок различного диаметра, имеющих цилиндрическое сечение или шестигранную форму
        • Действие прижимного механизма обеспечивается поворотом ключа
        • Оснастка устанавливается на поворотный стол при помощи переходного фланца, повышая скорость и точность обработки поверхностей