Рулетка с двусторонней шкалой Лакра 3100101 (усиленная, 3 м, 16 мм)

Преимущества

Надежность

Точность измерения

Рулетка Sturm 3100101 пригодится на строительной площадке, в столярно-слесарной мастерской или в гараже. Специальные резиновые вставки в корпусе приспособления не только обеспечивают его надежный хват при эксплуатации и транспортировке, но и защищают от повреждений, например, при падении. Наличие двойного зацепа, в совокупности с усиленным магнитом обеспечивает надежную фиксацию мерной ленты на металлических деталях и конструкциях. Рулетка оснащена двухсторонней измерительной шкалой, что существенно упрощает процесс её эксплуатации.