Рулетка с двусторонней шкалой Лакра 3100101 (усиленная, 3 м, 16 мм)
Арт. Х1310551
Характеристики
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Производитель
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Автоматическое возвращение ленты
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Магнитный зацеп
|Нет
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Автостоп
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Двусторонняя шкала
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- Рулетка Sturm 3100101 пригодится на строительной площадке, в столярно-слесарной мастерской или в гараже. Специальные резиновые вставки в корпусе приспособления не только обеспечивают его надежный хват при эксплуатации и транспортировке, но и защищают от повреждений, например, при падении. Наличие двойного зацепа, в совокупности с усиленным магнитом обеспечивает надежную фиксацию мерной ленты на металлических деталях и конструкциях. Рулетка оснащена двухсторонней измерительной шкалой, что существенно упрощает процесс её эксплуатации.
Преимущества
- Надежность
- Точность измерения