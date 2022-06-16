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Рулетка с двусторонней шкалой Лакра 3100101 (усиленная, 3 м, 16 мм)
5.0
2
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Рулетки
    Рулетка с двусторонней шкалой Лакра 3100101 (усиленная, 3 м, 16 мм)
    Арт. Х1310551
    5.0
    2
    Рулетка с двусторонней шкалой Лакра 3100101 (усиленная, 3 м, 16 мм)

      Рулетка с двусторонней шкалой Лакра 3100101 (усиленная, 3 м, 16 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1310551
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Автоматическое возвращение ленты
      		Нет
      Магнитный зацеп
      		Нет
      Автостоп
      		Нет
      Двусторонняя шкала
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рулетка Sturm 3100101 пригодится на строительной площадке, в столярно-слесарной мастерской или в гараже. Специальные резиновые вставки в корпусе приспособления не только обеспечивают его надежный хват при эксплуатации и транспортировке, но и защищают от повреждений, например, при падении. Наличие двойного зацепа, в совокупности с усиленным магнитом обеспечивает надежную фиксацию мерной ленты на металлических деталях и конструкциях. Рулетка оснащена двухсторонней измерительной шкалой, что существенно упрощает процесс её эксплуатации.

        Преимущества

        • Надежность
        • Точность измерения