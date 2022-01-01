Щетка Зубр уличная деревянная с ручкой 39191-40, волокно 90мм, ПЭТ, 140см, 40х7см
Арт. X11931972
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Чехия
|
Родина бренда
|Россия
|
Наличие ручки
|Да
|
Уличная
|Да
- Уличная деревянная щетка с ручкой ЗУБР 39191-40 применяется для эффективной уборки подсобных и технических помещений, а также прилегающих к ним территорий и улиц. Щетка удобна и долговечна в применении. Она оснащена удобной ручкой длиной 140 см. Щетина имеет ворс длиной 9 см из ПЭТ (полиэтилентерефталата). Высота волокна составляет 90 мм. Размер рабочей части 40х7 см.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Надежность
- Эффективность