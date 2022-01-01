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Щетка Зубр уличная деревянная с ручкой 39191-40, волокно 90мм, ПЭТ, 140см, 40х7см
1 059 ₽
1 774 ₽
Щетки хозяйственные
    Щетка Зубр уличная деревянная с ручкой 39191-40, волокно 90мм, ПЭТ, 140см, 40х7см
    Арт. X11931972
    Щетка Зубр уличная деревянная с ручкой 39191-40, волокно 90мм, ПЭТ, 140см, 40х7см
    Щетка Зубр уличная деревянная с ручкой 39191-40, волокно 90мм, ПЭТ, 140см, 40х7см
      Щетка Зубр уличная деревянная с ручкой 39191-40, волокно 90мм, ПЭТ, 140см, 40х7см
      Щетка Зубр уличная деревянная с ручкой 39191-40, волокно 90мм, ПЭТ, 140см, 40х7см

      Щетка Зубр уличная деревянная с ручкой 39191-40, волокно 90мм, ПЭТ, 140см, 40х7см

      • -715 ₽
      1 059 ₽
      1 774 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X11931972

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие ручки
      		Да
      Уличная
      		Да
      Все характеристики
      • -715 ₽
      1 059 ₽
      1 774 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уличная деревянная щетка с ручкой ЗУБР 39191-40 применяется для эффективной уборки подсобных и технических помещений, а также прилегающих к ним территорий и улиц. Щетка удобна и долговечна в применении. Она оснащена удобной ручкой длиной 140 см. Щетина имеет ворс длиной 9 см из ПЭТ (полиэтилентерефталата). Высота волокна составляет 90 мм. Размер рабочей части 40х7 см.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Надежность
        • Эффективность