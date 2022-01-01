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4-х кулачковая планшайба Jet, 80 мм
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Столы и устройства
    4-х кулачковая планшайба Jet, 80 мм
    Арт. jet_965
    4-х кулачковая планшайба Jet, 80 мм

      4-х кулачковая планшайба Jet, 80 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_965

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Патрон 4-х кулачковый диаметром 80 мм представляет собой оснастку для работы с фрезерно-сверлильными станками модели JMD-1, JMD-2 и JMD-16A. Приспособление рассчитано на комплектацию поворотных столов диаметром 100 мм, обеспечивая надежное крепление и центровку заготовок прямоугольного сечения или имеющих несимметричную форму. Прижимной механизм приводится в действие с помощью ключа. Патрон устанавливается на поворотный стол при помощи переходного фланца, позволяя осуществлять в дальнейшем точную обработку заготовок сложной конфигурации.