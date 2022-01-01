4-х кулачковая планшайба Jet, 80 мм

Патрон 4-х кулачковый диаметром 80 мм представляет собой оснастку для работы с фрезерно-сверлильными станками модели JMD-1, JMD-2 и JMD-16A. Приспособление рассчитано на комплектацию поворотных столов диаметром 100 мм, обеспечивая надежное крепление и центровку заготовок прямоугольного сечения или имеющих несимметричную форму. Прижимной механизм приводится в действие с помощью ключа. Патрон устанавливается на поворотный стол при помощи переходного фланца, позволяя осуществлять в дальнейшем точную обработку заготовок сложной конфигурации.