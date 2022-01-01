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Пена огнестойкая монтажная пистолетная Зубр PRO B1 SVS 41146, 750 мл
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Монтажная пена
    Пена огнестойкая монтажная пистолетная Зубр PRO B1 SVS 41146, 750 мл
    Арт. X793121102
    Пена огнестойкая монтажная пистолетная Зубр PRO B1 SVS 41146, 750 мл

      Пена огнестойкая монтажная пистолетная Зубр PRO B1 SVS 41146, 750 мл

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X793121102

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Эстония
      Родина бренда
      		Россия
      Вид баллона
      		под пистолет
      Объём, мл
      		750
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Огнестойкая монтажная пена ЗУБР PRO B1 750 мл, под пистолет, SVS 41146 применяется для монтажа и герметизации оконных и дверных блоков, подоконников, а также для изоляции проводки и технических коммуникаций, тепло- и звукоизоляции, заполнения швов, щелей, пустот. Баллон оснащен суперклапаном SVS, поэтому хранить его можно как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Можно использовать в следующем температурном диапазоне: от +5 до +30°С. Пена является огнестойкой и имеет класс пожарной безопасности В1 по DIN 4102.

        Преимущества

        • Повышенная огнестойкость (класс пожарной безопасности В1 по DIN 4102, В по EN 13501-1)
        • Огнестойкость IE-240 цвет: светло-красный
        • Включает специальные добавки улучшающие качество пены
        • "SVS" Super Valve System инновационное запатентованное устройство клапана позволяет хранить баллон в любом положении (не только в вертикальном)
        • Увеличенный срок годности
        • Полное затвердевание до 20 часов
        • Высокие термо- и звукоизолирующие свойства
        • Превосходная адгезия к основным строительным материалам (кроме силикона, полиэтилена и полипропилена)
        • После выхода пена расширяется в 1,5-2 раза чем достигается значительная экономия материала
        • В затвердевшем виде не огнеопасна и не токсична