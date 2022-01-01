Пена огнестойкая монтажная пистолетная Зубр PRO B1 SVS 41146, 750 мл
Арт. X793121102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Эстония
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Родина бренда
|Россия
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Вид баллона
|под пистолет
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Объём, мл
|750
- Огнестойкая монтажная пена ЗУБР PRO B1 750 мл, под пистолет, SVS 41146 применяется для монтажа и герметизации оконных и дверных блоков, подоконников, а также для изоляции проводки и технических коммуникаций, тепло- и звукоизоляции, заполнения швов, щелей, пустот. Баллон оснащен суперклапаном SVS, поэтому хранить его можно как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Можно использовать в следующем температурном диапазоне: от +5 до +30°С. Пена является огнестойкой и имеет класс пожарной безопасности В1 по DIN 4102.
Преимущества
- Повышенная огнестойкость (класс пожарной безопасности В1 по DIN 4102, В по EN 13501-1)
- Огнестойкость IE-240 цвет: светло-красный
- Включает специальные добавки улучшающие качество пены
- "SVS" Super Valve System инновационное запатентованное устройство клапана позволяет хранить баллон в любом положении (не только в вертикальном)
- Увеличенный срок годности
- Полное затвердевание до 20 часов
- Высокие термо- и звукоизолирующие свойства
- Превосходная адгезия к основным строительным материалам (кроме силикона, полиэтилена и полипропилена)
- После выхода пена расширяется в 1,5-2 раза чем достигается значительная экономия материала
- В затвердевшем виде не огнеопасна и не токсична