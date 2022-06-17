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Удлинитель на катушке ТМ Союз 481S-3305 (4 гнезда, 50 м, без заземления)
4.5
2
3 624 ₽
4 370 ₽
Удлинители на катушке
    Удлинитель на катушке ТМ Союз 481S-3305 (4 гнезда, 50 м, без заземления)
    Арт. О00000005369
    4.5
    2
    Удлинитель на катушке ТМ Союз 481S-3305 (4 гнезда, 50 м, без заземления)
    Удлинитель на катушке ТМ Союз 481S-3305 (4 гнезда, 50 м, без заземления)
    Удлинитель на катушке ТМ Союз 481S-3305 (4 гнезда, 50 м, без заземления)
    Удлинитель на катушке ТМ Союз 481S-3305 (4 гнезда, 50 м, без заземления)
      Удлинитель на катушке ТМ Союз 481S-3305 (4 гнезда, 50 м, без заземления)
      Удлинитель на катушке ТМ Союз 481S-3305 (4 гнезда, 50 м, без заземления)
      Удлинитель на катушке ТМ Союз 481S-3305 (4 гнезда, 50 м, без заземления)
      Удлинитель на катушке ТМ Союз 481S-3305 (4 гнезда, 50 м, без заземления)

      Удлинитель на катушке ТМ Союз 481S-3305 (4 гнезда, 50 м, без заземления)

      • -746 ₽
      3 624 ₽
      4 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005369
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		25
      Все характеристики
      • -746 ₽
      3 624 ₽
      4 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Силовой удлинитель ТМ Союз 4 гнезда 50м 481S-3305 расположен на катушке из пластика, которая не позволяет проводу спутываться, облегчает хранение и переноску. На лицевой панели удлинителя расположено четыре розетки, что удобно для подключения нескольких электрических приборов одновременно. Провод ПВС 2х1,5 длиной 50 метров позволяет работать на удалении от стационарной розетки.

        Преимущества

        • Длина провода - 50 метров
        • Корпус силового удлинителя ТМ Союз 4 гнезда 50м 481S-3305 из пластика
        • Безопасность применения
        • 4 гнезда
        • Удлинитель оснащен четырьмя гнездами, что позволяет подключить сразу несколько электрических приборов к сети
        • На катушке расположена ручка, которая служит для удержания и переноски изделия
        • Стальная стойка