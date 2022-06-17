Удлинитель на катушке ТМ Союз 481S-3305 (4 гнезда, 50 м, без заземления)

Преимущества

Длина провода - 50 метров

Корпус силового удлинителя ТМ Союз 4 гнезда 50м 481S-3305 из пластика

Безопасность применения

4 гнезда

Удлинитель оснащен четырьмя гнездами, что позволяет подключить сразу несколько электрических приборов к сети

На катушке расположена ручка, которая служит для удержания и переноски изделия

Стальная стойка

Силовой удлинитель ТМ Союз 4 гнезда 50м 481S-3305 расположен на катушке из пластика, которая не позволяет проводу спутываться, облегчает хранение и переноску. На лицевой панели удлинителя расположено четыре розетки, что удобно для подключения нескольких электрических приборов одновременно. Провод ПВС 2х1,5 длиной 50 метров позволяет работать на удалении от стационарной розетки.