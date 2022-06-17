Удлинитель на катушке ТМ Союз 481S-3305 (4 гнезда, 50 м, без заземления)
Арт. О00000005369
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|25
- Силовой удлинитель ТМ Союз 4 гнезда 50м 481S-3305 расположен на катушке из пластика, которая не позволяет проводу спутываться, облегчает хранение и переноску. На лицевой панели удлинителя расположено четыре розетки, что удобно для подключения нескольких электрических приборов одновременно. Провод ПВС 2х1,5 длиной 50 метров позволяет работать на удалении от стационарной розетки.
Преимущества
- Длина провода - 50 метров
- Корпус силового удлинителя ТМ Союз 4 гнезда 50м 481S-3305 из пластика
- Безопасность применения
- 4 гнезда
- Удлинитель оснащен четырьмя гнездами, что позволяет подключить сразу несколько электрических приборов к сети
- На катушке расположена ручка, которая служит для удержания и переноски изделия
- Стальная стойка