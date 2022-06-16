Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инверторный сварочный аппарат WTL TM-2000 51111364 (220 В, кейс)
5.0
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат WTL TM-2000 51111364 (220 В, кейс)
    Арт. X131102339
    5.0
    2
    Инверторный сварочный аппарат WTL TM-2000 51111364 (220 В, кейс)

      Инверторный сварочный аппарат WTL TM-2000 51111364 (220 В, кейс)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131102339
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		WTL
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный сварочный инвертор WTL TM-2000 предназначен для ручной дуговой (ММА) сварки на постоянном токе покрытыми электродами, а также для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом с контактным зажиганием дуги (TIG Lift Arc). Используются рутиловые, основные, нержавеющие и чугунные электроды. При сварке TIG способом он позволяет сваривать большую часть металлов, кроме алюминия и его сплавов. Для TIG сварки алюминия необходим источник переменного тока Оснащен встроенным блоком снижения напряжения холостого хода VRD до безопасного уровня, что особенно важно при сварке в сырых помещениях, внутри металлических ёмкостей, судостроении и т.п. Отличные динамические свойства в сочетании с функциями ANTISTICKING, HOT START и ARC FORCE обеспечивают легкое зажигание и стабильную дугу. Благодаря им начинающий сварщик без особой подготовки с первого раза может легко зажечь дугу и сваривать.

        Преимущества

        • Сварочные клеммы - 13мм
        • Уверенно работает при колебаниях напряжения в сети от 180В до 260В
        • Имеет интеллектуальную защиту от скачков напряжения, перегрузок по току и перегрева
        • Ремень
        • Hot-start - облегчение поджига дуги
        • Anti-Sticking - функция снижения сварочного тока в случае замыкания электрода или электрододержателя
        • VRD - встроенный блок снижения холостого хода