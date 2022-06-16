Инверторный сварочный аппарат WTL TM-2000 51111364 (220 В, кейс)
Арт. X131102339
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|5
- Профессиональный сварочный инвертор WTL TM-2000 предназначен для ручной дуговой (ММА) сварки на постоянном токе покрытыми электродами, а также для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом с контактным зажиганием дуги (TIG Lift Arc). Используются рутиловые, основные, нержавеющие и чугунные электроды. При сварке TIG способом он позволяет сваривать большую часть металлов, кроме алюминия и его сплавов. Для TIG сварки алюминия необходим источник переменного тока Оснащен встроенным блоком снижения напряжения холостого хода VRD до безопасного уровня, что особенно важно при сварке в сырых помещениях, внутри металлических ёмкостей, судостроении и т.п. Отличные динамические свойства в сочетании с функциями ANTISTICKING, HOT START и ARC FORCE обеспечивают легкое зажигание и стабильную дугу. Благодаря им начинающий сварщик без особой подготовки с первого раза может легко зажечь дугу и сваривать.
Преимущества
- Сварочные клеммы - 13мм
- Уверенно работает при колебаниях напряжения в сети от 180В до 260В
- Имеет интеллектуальную защиту от скачков напряжения, перегрузок по току и перегрева
- Ремень
- Hot-start - облегчение поджига дуги
- Anti-Sticking - функция снижения сварочного тока в случае замыкания электрода или электрододержателя
- VRD - встроенный блок снижения холостого хода