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59211-4С Батарейка ЗУБР "Супер" тип ААА 4шт
5.0
1
Найти аналог
Элементы питания
    59211-4С Батарейка ЗУБР "Супер" тип ААА 4шт
    Арт. X792238
    5.0
    1
    59211-4С Батарейка ЗУБР "Супер" тип ААА 4шт

      59211-4С Батарейка ЗУБР "Супер" тип ААА 4шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X792238
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Электролит
      		алкалиновый
      Напряжение, В
      		1.5
      Количество в упаковке, шт
      		4
      Вес, кг
      		0.05
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Батарейка щелочная ЗУБР 59211-4C применяется в бытовых условиях для переносных электроприборов, с потреблением тока от десятков до нескольких сотен миллиампер.

        Преимущества:

        • Предназначены для использования во всех типах устройств, работающих от батареек, в том числе энергоемких: брелоках автомобилей, фонарях, тестерах, фотоаппаратах, рациях, игрушках и т.д.
        • Созданы на основе современных технологий и материалов
        • Не содержат кадмия и ртути
        • Отличные элементы питания для использования в любых электронных изделиях
        • Работают гораздо дольше обычных батареек
        • Щелочные