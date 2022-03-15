59211-4С Батарейка ЗУБР "Супер" тип ААА 4шт
Арт. X792238
Характеристики
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Производитель
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Электролит
|алкалиновый
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Напряжение, В
|1.5
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Количество в упаковке, шт
|4
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Вес, кг
|0.05
Описание:Батарейка щелочная ЗУБР 59211-4C применяется в бытовых условиях для переносных электроприборов, с потреблением тока от десятков до нескольких сотен миллиампер.
Преимущества:
- Предназначены для использования во всех типах устройств, работающих от батареек, в том числе энергоемких: брелоках автомобилей, фонарях, тестерах, фотоаппаратах, рациях, игрушках и т.д.
- Созданы на основе современных технологий и материалов
- Не содержат кадмия и ртути
- Отличные элементы питания для использования в любых электронных изделиях
- Работают гораздо дольше обычных батареек
- Щелочные