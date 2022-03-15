59211-4С Батарейка ЗУБР "Супер" тип ААА 4шт

Описание:

Преимущества:

Предназначены для использования во всех типах устройств, работающих от батареек, в том числе энергоемких: брелоках автомобилей, фонарях, тестерах, фотоаппаратах, рациях, игрушках и т.д.

Созданы на основе современных технологий и материалов

Не содержат кадмия и ртути

Отличные элементы питания для использования в любых электронных изделиях

Работают гораздо дольше обычных батареек

Щелочные

Батарейка щелочная ЗУБР 59211-4C применяется в бытовых условиях для переносных электроприборов, с потреблением тока от десятков до нескольких сотен миллиампер.