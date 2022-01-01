Клей Момент монтаж Экспресс МВ-50 600618, 400 г - используется, когда необходимо прочное склеивание. Применяют при установке подоконников и дверных рам, облицовочной плитки, настенных табличек, различных профилей, изоляционных панелей, плинтусов и декоративных фризов. Данный клей не содержит растворителей и не имеет запаха. Хранить его необходимо при температуре не ниже 0 ºС. Соединяемые поверхности должны быть обезжиренными, и одна из них должна впитывать клей. Склеивание осуществляется при температуре от 10 ºС, в течение 15 минут. Если склеиваются жесткие материалы, то поверхности необходимо зафиксировать от 8 до 24 часов. Склеиваемые материалы: стиропор, дерево, металл, ПВХ, керамика, ДСП, гипсокартон, пробка, пенополистирол, гипс. Срок годности: 18 месяцев. Первоначальная сила схватывания: 50 кг/м2.