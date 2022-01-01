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Клей Момент монтаж Экспресс МВ-50 600618, 400 г
390 ₽
Клей
    Клей Момент монтаж Экспресс МВ-50 600618, 400 г
    Арт. X79312
    Клей Момент монтаж Экспресс МВ-50 600618, 400 г
    Клей Момент монтаж Экспресс МВ-50 600618, 400 г
      Клей Момент монтаж Экспресс МВ-50 600618, 400 г
      Клей Момент монтаж Экспресс МВ-50 600618, 400 г

      Клей Момент монтаж Экспресс МВ-50 600618, 400 г

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X79312

      Характеристики

      Производитель
      		Момент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		231х48х36
      Условия отверждения
      		кислород
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клей Момент монтаж Экспресс МВ-50 600618, 400 г - используется, когда необходимо прочное склеивание. Применяют при установке подоконников и дверных рам, облицовочной плитки, настенных табличек, различных профилей, изоляционных панелей, плинтусов и декоративных фризов. Данный клей не содержит растворителей и не имеет запаха. Хранить его необходимо при температуре не ниже 0 ºС. Соединяемые поверхности должны быть обезжиренными, и одна из них должна впитывать клей. Склеивание осуществляется при температуре от 10 ºС, в течение 15 минут. Если склеиваются жесткие материалы, то поверхности необходимо зафиксировать от 8 до 24 часов. Склеиваемые материалы: стиропор, дерево, металл, ПВХ, керамика, ДСП, гипсокартон, пробка, пенополистирол, гипс. Срок годности: 18 месяцев. Первоначальная сила схватывания: 50 кг/м2.