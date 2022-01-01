Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пластиковый тройник для плоского воздуховода Эра 612ТПП, 60x120 мм
185 ₽
Пластиковые тройники вентиляционные прямоугольные
    Пластиковый тройник для плоского воздуховода Эра 612ТПП, 60x120 мм
    Арт. X699145441935814
    Пластиковый тройник для плоского воздуховода Эра 612ТПП, 60x120 мм
    Пластиковый тройник для плоского воздуховода Эра 612ТПП, 60x120 мм
      Пластиковый тройник для плоского воздуховода Эра 612ТПП, 60x120 мм
      Пластиковый тройник для плоского воздуховода Эра 612ТПП, 60x120 мм

      Пластиковый тройник для плоского воздуховода Эра 612ТПП, 60x120 мм

      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145441935814

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.17
      Все характеристики
      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Пластиковый тройник для плоского воздуховода Эра 612ТПП, 60x120 мм - применяется для организации сложных систем вентиляции, отводов. Предназначен для формирования узлов ответвлений приточных или вытяжных вентиляционных систем. C каналами соответствующего сечения соединяется напрямую.

        Преимущества

        • Изготовлен из пластика белого цвета
        • Позволяет соединить три плоских канала одного сечения под углом 90°
        • Присоединительное сечение 120х60 мм